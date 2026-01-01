PieFed är en öppen källkods federerad länksammanställare och diskussionsplattform — ett Lemmy- och Mbin-alternativ skrivet i Python med Flask. Den ansluter till det bredare Fediverse via ActivityPub så att användare på Lemmy, Mbin, Mastodon och andra kompatibla servrar kan prenumerera på gemenskaper som ni är värd för, och era medlemmar kan följa gemenskaper var som helst.

PieFed skiljer sig åt med ett starkt fokus på gemenskapens hälsa: inbyggda förtroendenivåer, innehållsvarningar, ämnesbaserad flödeskurering och detaljerade moderatorverktyg är centrala för plattformen snarare än påbyggda tillägg. Självhosting på er VPS håller innehållsägarskap, modereringspolicy och medlemsdata helt under er kontroll, utan algoritmisk flödesmanipulation eller plattformslåsning.