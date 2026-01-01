Installera PieFed med en klicksinstallation.
Federerad Reddit-liknande länksammanställare och diskussionsplattform med förstklassiga moderationsverktyg och ActivityPub-interoperabilitet.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med PieFed
PieFed är en öppen källkods federerad länksammanställare och diskussionsplattform — ett Lemmy- och Mbin-alternativ skrivet i Python med Flask. Den ansluter till det bredare Fediverse via ActivityPub så att användare på Lemmy, Mbin, Mastodon och andra kompatibla servrar kan prenumerera på gemenskaper som ni är värd för, och era medlemmar kan följa gemenskaper var som helst.
PieFed skiljer sig åt med ett starkt fokus på gemenskapens hälsa: inbyggda förtroendenivåer, innehållsvarningar, ämnesbaserad flödeskurering och detaljerade moderatorverktyg är centrala för plattformen snarare än påbyggda tillägg. Självhosting på er VPS håller innehållsägarskap, modereringspolicy och medlemsdata helt under er kontroll, utan algoritmisk flödesmanipulation eller plattformslåsning.
Viktiga funktioner i PieFed
ActivityPub-federation
Samverkar med Lemmy, Mbin, Mastodon och andra Fediverse-tjänster så att dina gemenskaper når användare över nätverket utan att låsa dem till en plattform.
Förstklassig moderering
Förtroendenivåer, rapportköer, innehållsvarningar och regler per community ger moderatorer exakt kontroll över diskussionskvaliteten från dag ett.
Ämnesbaserade flöden
Gruppera relaterade gemenskaper i ämnen och låt användare följa hela intresseområden istället för att prenumerera på gemenskaper en efter en.
Röstning och trådade svar
Välkända Reddit-liknande trådade kommentarer med upp- och nedröstning och flera sorteringsalternativ för att rangordna diskussioner.
Inbyggt API
Alpha API som är kompatibelt med Lemmy-klienter låter användare bläddra och posta från tredjeparts mobil- och datorappar som redan finns i ekosystemet.
Lättvikts Python-stack
Flask, PostgreSQL, Redis och Celery kör effektivt på blygsam VPS-hårdvara, vilket lämnar utrymme för gemenskapens tillväxt utan infrastrukturkostnader.
Varför köra PieFed på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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