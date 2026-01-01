Installera Tolgee med ett klick.
Lokaliseringsplattform med öppen källkod, med kontextredigering och SDK-integrationer för att översätta appar till flera språk.
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Vad du kan bygga med Tolgee
Tolgee är en plattform för lokalisering och översättningshantering med öppen källkod som låter utvecklingsteam hantera alla sina appöversättningsnycklar på ett ställe. Dess framstående funktion är in-context-redigering — översättare kan ändra strängar direkt i den körande applikationen utan att röra kodfiler.
Att själv hosta Tolgee på en VPS håller all översättningsdata under er kontroll och eliminerar avgifter per sträng eller per användare som är vanliga i SaaS-alternativ. SDK:er för React, Angular, Vue och andra ramverk integreras direkt med plattformen, och ett REST API stöder automatisering av CI/CD-pipelines.
Viktiga funktioner i Tolgee
Redigering på plats
Översättare kan redigera strängar direkt i gränssnittet för er live-applikation, vilket eliminerar behovet av att leta igenom nyckelfiler.
Flerspråkshantering
Hantera alla översättningsnycklar och deras värden för alla målspråk från en enda organiserad översikt.
Ramverks-SDK:er
Officiella SDK:er för React, Angular, Vue och Svelte integrerar Tolgee direkt i din applikations byggprocess.
Maskinöversättning
Fyll automatiskt i översättningar med Google Translate, DeepL eller AWS Translate för att snabba upp lokaliseringsarbetsflöden.
REST API och CLI
Automatisera översättningsimport och -export i CI/CD-pipelines med hjälp av REST API:et eller kommandoradsverktyget.
Varför köra Tolgee på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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