Tolgee är en plattform för lokalisering och översättningshantering med öppen källkod som låter utvecklingsteam hantera alla sina appöversättningsnycklar på ett ställe. Dess framstående funktion är in-context-redigering — översättare kan ändra strängar direkt i den körande applikationen utan att röra kodfiler.

Att själv hosta Tolgee på en VPS håller all översättningsdata under er kontroll och eliminerar avgifter per sträng eller per användare som är vanliga i SaaS-alternativ. SDK:er för React, Angular, Vue och andra ramverk integreras direkt med plattformen, och ett REST API stöder automatisering av CI/CD-pipelines.