Distribuera Infisical med en klicksinstallation.
En hemlighetshanterare med öppen källkod för att säkert synkronisera miljövariabler och API-nycklar över varje projekt och miljö.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Infisical
Infisical är en plattform för hemlighetshantering med öppen källkod som ersätter spridda .env-filer och hårdkodade autentiseringsuppgifter med en enda granskningsbar källa till sanning. Den erbjuder ett rent webbgränssnitt, kommandoradsgränssnitt (CLI) och SDK-integrationer för att lagra, synkronisera och rotera hemligheter över utvecklings-, staging- och produktionsmiljöer utan att någonsin checka in känsliga värden i versionskontrollen.
Att själva hosta Infisical innebär att era API-nycklar, databaslösenord och tjänstetoken aldrig lämnar er egen infrastruktur. Ni får fullständiga granskningsloggar, rollbaserad åtkomstkontroll och versionshantering av hemligheter på hårdvara ni kontrollerar — utan avgifter per användare och utan risk för att ett intrång från tredje part exponerar era autentiseringsuppgifter.
Viktiga funktioner i Infisical
Centraliserad hemlig lagring
Lagra alla miljövariabler över alla projekt och miljöer på ett ställe, med inbyggd separation av projekt och miljöer.
Fullständig granskningslogg
Systemet loggar varje läsning, skrivning och radering av hemligheter med tidsstämplar och spårbarhet till användare för efterlevnad och incidenthantering.
CLI- och SDK-integration
Injicera hemligheter i valfri process vid körning via CLI eller inbyggda SDK:er för Node.js, Python, Go, Ruby och mer utan att ändra applikationskoden.
Hemlig versionshantering
Vi versionshanterar varje ändring av en hemlighet, vilket möjliggör återställning till ett tidigare värde när man snabbt behöver ångra en dålig driftsättning.
Stöd för CI/CD-pipeline
Inbyggda integrationer med GitHub Actions, GitLab CI, Docker och Kubernetes eliminerar behovet av att lagra hemligheter som klartextvariabler i pipeline.
Varför köra Infisical på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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