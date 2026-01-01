Infisical är en plattform för hemlighetshantering med öppen källkod som ersätter spridda .env-filer och hårdkodade autentiseringsuppgifter med en enda granskningsbar källa till sanning. Den erbjuder ett rent webbgränssnitt, kommandoradsgränssnitt (CLI) och SDK-integrationer för att lagra, synkronisera och rotera hemligheter över utvecklings-, staging- och produktionsmiljöer utan att någonsin checka in känsliga värden i versionskontrollen.

Att själva hosta Infisical innebär att era API-nycklar, databaslösenord och tjänstetoken aldrig lämnar er egen infrastruktur. Ni får fullständiga granskningsloggar, rollbaserad åtkomstkontroll och versionshantering av hemligheter på hårdvara ni kontrollerar — utan avgifter per användare och utan risk för att ett intrång från tredje part exponerar era autentiseringsuppgifter.