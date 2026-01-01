Blinko är en självhostad plattform som förenar snabb anteckningshantering, uppgiftshantering och AI-förbättrad sökning i en enda applikation. Dess gränssnitt i mikrobloggstil är optimerat för att snabbt få ner idéer, medan fullt Markdown-stöd, taggning och valfri AI-integration med OpenAI eller Ollama håller dessa idéer organiserade och sökbara över tid.

Till skillnad från kommersiella anteckningstjänster, behåller du genom att själv hosta Blinko varje tanke, plan och forskningsanteckning helt inom din infrastruktur – ingen tredjepartsanalys, inga lagringsgränser och inga kostnader per fråga. Anteckningar kan förbli privata eller delas offentligt från samma installation.