Installera Blinko med en klicksinstallation.
Öppen källkods AI-driven anteckningsplattform som kombinerar mikrobloggning, uppgiftshantering och intelligent sökning.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Blinko
Blinko är en självhostad plattform som förenar snabb anteckningshantering, uppgiftshantering och AI-förbättrad sökning i en enda applikation. Dess gränssnitt i mikrobloggstil är optimerat för att snabbt få ner idéer, medan fullt Markdown-stöd, taggning och valfri AI-integration med OpenAI eller Ollama håller dessa idéer organiserade och sökbara över tid.
Till skillnad från kommersiella anteckningstjänster, behåller du genom att själv hosta Blinko varje tanke, plan och forskningsanteckning helt inom din infrastruktur – ingen tredjepartsanalys, inga lagringsgränser och inga kostnader per fråga. Anteckningar kan förbli privata eller delas offentligt från samma installation.
Viktiga funktioner i Blinko
Friktionsfri insamling
Mikrobloggformatet låter dig anteckna idéer på sekunder utan att först behöva navigera i mappstrukturer eller välja mallar.
AI-driven sök
Anslut OpenAI eller en lokal Ollama-modell för att fråga dina anteckningar med naturligt språk, och visa relevanta poster även när du inte kommer ihåg exakta nyckelord.
Markdown och uppgiftsstöd
Formatera anteckningar med fullständig Markdown och bädda in uppgiftslistor så att samma verktyg hanterar både snabba anteckningar och strukturerad projektspårning.
Publika eller privata anteckningar
Välj synlighet per anteckning, vilket låter dig upprätthålla en privat kunskapsbas samtidigt som du selektivt publicerar innehåll som en mikroblogg utan en separat plattform.
Dataportabilitet
Automatiska säkerhetskopior och import-/exportfunktion säkerställer att dina anteckningar förblir tillgängliga och migrerbara oavsett plattformsändringar.
Varför köra Blinko på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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