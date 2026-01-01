Dawarich är ett självhyst alternativ till Google Tidslinje som ger dig kontroll över din platshistorik. Importera data från Google Maps Tidslinje-exporter, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-filer och andra källor för att bygga en omfattande, sökbar historik över alla platser du har besökt.

Plattformen visualiserar dina rörelser som interaktiva kartor med värmekartor, ruttlinjer och "fog-of-war"-överlägg. Inbyggd statistik visar besökta länder, utforskade städer och totalt rest avstånd, medan reseverktyg låter dig kommentera resor med foton och anteckningar. Platsdelning för familjen med individuella integritetskontroller gör den lämplig för hushållsbruk. Självhysing håller känslig platsdata helt på din egen infrastruktur, borta från Google och andra tredje parter.