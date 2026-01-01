Installera Dawarich med ett klick.
Självhostat alternativ till Google Timeline för att spåra och visualisera hela din platshistorik på en interaktiv karta.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Dawarich
Dawarich är ett självhyst alternativ till Google Tidslinje som ger dig kontroll över din platshistorik. Importera data från Google Maps Tidslinje-exporter, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-filer och andra källor för att bygga en omfattande, sökbar historik över alla platser du har besökt.
Plattformen visualiserar dina rörelser som interaktiva kartor med värmekartor, ruttlinjer och "fog-of-war"-överlägg. Inbyggd statistik visar besökta länder, utforskade städer och totalt rest avstånd, medan reseverktyg låter dig kommentera resor med foton och anteckningar. Platsdelning för familjen med individuella integritetskontroller gör den lämplig för hushållsbruk. Självhysing håller känslig platsdata helt på din egen infrastruktur, borta från Google och andra tredje parter.
Viktiga funktioner i Dawarich
Flerkällaimport
Hämta platsdata från Google Maps tidslinje, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-filer och mer för att bygga en komplett historisk översikt.
Interaktiva kartvyer
Utforska din historik som värmekartor, ruttlinjer och krigsdimma-överlägg på en fullt interaktiv karta med anpassningsbara lager.
Resestatistik
Se hur många länder och städer du har besökt, hur långt du har rest, och håll koll på hur många dagar du har tillbringat i varje land.
Fotointegration
Anslut Immich eller Photoprism för att visa geotaggade foton på kartan och koppla minnen till specifika resor och platser.
Familjens platsdelning
Dela din plats med familjemedlemmar samtidigt som ni behåller individuella integritetskontroller så att varje person bestämmer vad de delar.
Varför köra Dawarich på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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