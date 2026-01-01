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Självhostat alternativ till Google Timeline för att spåra och visualisera hela din platshistorik på en interaktiv karta.

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AI-hanterad VPS
60,90  kr /mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
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8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Dawarich

Dawarich är ett självhyst alternativ till Google Tidslinje som ger dig kontroll över din platshistorik. Importera data från Google Maps Tidslinje-exporter, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-filer och andra källor för att bygga en omfattande, sökbar historik över alla platser du har besökt.

Plattformen visualiserar dina rörelser som interaktiva kartor med värmekartor, ruttlinjer och "fog-of-war"-överlägg. Inbyggd statistik visar besökta länder, utforskade städer och totalt rest avstånd, medan reseverktyg låter dig kommentera resor med foton och anteckningar. Platsdelning för familjen med individuella integritetskontroller gör den lämplig för hushållsbruk. Självhysing håller känslig platsdata helt på din egen infrastruktur, borta från Google och andra tredje parter.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Dawarich

Flerkällaimport

Hämta platsdata från Google Maps tidslinje, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-filer och mer för att bygga en komplett historisk översikt.

Interaktiva kartvyer

Utforska din historik som värmekartor, ruttlinjer och krigsdimma-överlägg på en fullt interaktiv karta med anpassningsbara lager.

Resestatistik

Se hur många länder och städer du har besökt, hur långt du har rest, och håll koll på hur många dagar du har tillbringat i varje land.

Fotointegration

Anslut Immich eller Photoprism för att visa geotaggade foton på kartan och koppla minnen till specifika resor och platser.

Familjens platsdelning

Dela din plats med familjemedlemmar samtidigt som ni behåller individuella integritetskontroller så att varje person bestämmer vad de delar.

Varför köra Dawarich på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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