Woodpecker CI är en lättviktig community-fork av Drone CI som erbjuder en enkel plattform för kontinuerlig integration och leverans. Du definierar pipelines som enkla YAML-filer i dina lagringsplatser, och Woodpecker kör dem automatiskt vid push-, pull request- eller tagghändelser via en GitHub OAuth-integration.

Att själv hosta Woodpecker CI på en VPS ger dig fullständig kontroll över din bygginfrastruktur utan minutbaserad fakturering eller begränsningar för antal användare. Observera: innan du distribuerar, skapa en GitHub OAuth-app med callback-URL:en inställd till din Woodpecker-instans URL, och ange sedan klient-ID och hemlighet under installationsprocessen.