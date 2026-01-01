Installera Woodpecker CI med en klicksinstallation.
Lättviktig CI/CD-plattform med öppen källkod och inbyggd GitHub-integration för automatiserad testning, byggande och driftsättning.
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Vad du kan bygga med Woodpecker CI
Woodpecker CI är en lättviktig community-fork av Drone CI som erbjuder en enkel plattform för kontinuerlig integration och leverans. Du definierar pipelines som enkla YAML-filer i dina lagringsplatser, och Woodpecker kör dem automatiskt vid push-, pull request- eller tagghändelser via en GitHub OAuth-integration.
Att själv hosta Woodpecker CI på en VPS ger dig fullständig kontroll över din bygginfrastruktur utan minutbaserad fakturering eller begränsningar för antal användare. Observera: innan du distribuerar, skapa en GitHub OAuth-app med callback-URL:en inställd till din Woodpecker-instans URL, och ange sedan klient-ID och hemlighet under installationsprocessen.
Viktiga funktioner i Woodpecker CI
YAML-pipelinedefinitioner
Definiera bygg-, test- och driftsättningspipelines som .woodpecker.yaml-filer som checkas in tillsammans med din applikationskod.
GitHub-integration
Utlös pipelines automatiskt vid push-, pull request- och tagghändelser via GitHub OAuth utan ytterligare webhooks.
Docker-native byggen
Varje pipeline-steg fungerar i en Docker-container, vilket ger rena, isolerade och reproducerbara byggmiljöer.
Parallella steg
Kör oberoende pipeline-steg parallellt för att minska den totala byggtiden för flerkomponentsprojekt.
Hemlighetshantering
Lagra API-nycklar och autentiseringsuppgifter som krypterade pipeline-hemligheter som är tillgängliga för steg utan att exponera dem i YAML-filer.
Varför köra Woodpecker CI på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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