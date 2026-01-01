Installera NodeBB med en klicksinstallation.
Modern Node.js diskussionsplattform med diskussioner i realtid, omedelbara aviseringar och ett rikt plugin-ekosystem.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med NodeBB
NodeBB är en nästa generations communityforumplattform byggd på Node.js och WebSockets, som levererar diskussioner i realtid som känns närmare en chattapplikation än en traditionell anslagstavla. Med över 15 000 GitHub-stjärnor litar mjukvaruprojekt, utbildningsinstitutioner, spelcommunitys och företag på den för diskussion, support och kunskapsdelning.
Att själv hosta NodeBB på din VPS ger dig fullt ägandeskap över din communitydata, tar bort avgifter per användare och låter dig anpassa plattformen med hundratals community-plugins — allt med stöd av PostgreSQL för pålitlig, skalbar lagring.
Viktiga funktioner i NodeBB
Realtidsdiskussioner
Strömning via WebSocket levererar nya inlägg, svar och aviseringar omedelbart utan siduppdateringar, vilket håller konversationerna flytande naturligt.
Plugin-ekosystem
Hundratals community-plugins lägger till SSO, gamification, integrationer och anpassade funktioner så att ni kan skräddarsy forumet efter er communities exakta behov.
Moderationsverktyg
Inbyggt ryktessystem, inläggsköer och omfattande modereringskontroller hjälper dig att upprätthålla en hälsosam gemenskap med minimal manuell ansträngning.
Mobilvänliga teman
Responsiva, anpassningsbara teman säkerställer att medlemmar får en utmärkt upplevelse på dator och mobil utan ytterligare konfiguration.
SSO och social login
Integrera med befintliga identitetsleverantörer via SSO-tillägg så att medlemmar i communityn kan logga in med sina befintliga konton och ni bibehåller centraliserad användarhantering.
Varför köra NodeBB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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