NodeBB är en nästa generations communityforumplattform byggd på Node.js och WebSockets, som levererar diskussioner i realtid som känns närmare en chattapplikation än en traditionell anslagstavla. Med över 15 000 GitHub-stjärnor litar mjukvaruprojekt, utbildningsinstitutioner, spelcommunitys och företag på den för diskussion, support och kunskapsdelning.

Att själv hosta NodeBB på din VPS ger dig fullt ägandeskap över din communitydata, tar bort avgifter per användare och låter dig anpassa plattformen med hundratals community-plugins — allt med stöd av PostgreSQL för pålitlig, skalbar lagring.