DreamFactory är en plattform för API-generering med öppen källkod som omedelbart skapar fullt dokumenterade, rollskyddade REST- och GraphQL-API:er för vilken databas som helst — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server och mer — utan att skriva en enda rad kod. Anslut din databas, så genererar DreamFactory ett komplett CRUD-API med inbyggd autentisering, hastighetsbegränsning och åtkomstkontroll på fältnivå.

Att själv hosta DreamFactory på din VPS ger dig fullt ägandeskap över din data och ditt API-lager, utan kostnad per anrop eller leverantörslåsning. Denna installation inkluderar MySQL för systemdatabasen och Redis för högpresterande cachning, vilket ger dig en produktionsklar API-plattform direkt ur lådan.