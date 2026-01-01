Installera DreamFactory med ettklicksinstallation.
Öppen källkods-plattform för REST- och GraphQL-API:er som automatiskt genererar säkra databas-API:er på några minuter utan kodning.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med DreamFactory
DreamFactory är en plattform för API-generering med öppen källkod som omedelbart skapar fullt dokumenterade, rollskyddade REST- och GraphQL-API:er för vilken databas som helst — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server och mer — utan att skriva en enda rad kod. Anslut din databas, så genererar DreamFactory ett komplett CRUD-API med inbyggd autentisering, hastighetsbegränsning och åtkomstkontroll på fältnivå.
Att själv hosta DreamFactory på din VPS ger dig fullt ägandeskap över din data och ditt API-lager, utan kostnad per anrop eller leverantörslåsning. Denna installation inkluderar MySQL för systemdatabasen och Redis för högpresterande cachning, vilket ger dig en produktionsklar API-plattform direkt ur lådan.
Viktiga funktioner i DreamFactory
Automatiskt genererade API:er
Anslut vilken SQL- eller NoSQL-databas som helst och få omedelbart ett komplett REST- och GraphQL-API med fullt CRUD-stöd — ingen manuell kodning av slutpunkter krävs.
Rollbaserad åtkomstkontroll
Definiera detaljerade behörigheter per användare eller roll och begränsa åtkomsten till enskilda tabeller och fält för att hålla data säkra.
Multidatabasstöd
Generera API:er från MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle och dussintals andra datakällor från en enda plattform.
API-nyckelhantering
Utfärda och återkalla API-nycklar per applikation eller konsument, med valfri hastighetsbegränsning för att förhindra missbruk och kontrollera användningen.
Levande API-dokumentation
Varje genererat API levereras med interaktiv Swagger-dokumentation så att utvecklare kan utforska och testa slutpunkter omedelbart.
Varför köra DreamFactory på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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