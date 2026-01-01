bolt.diy är en öppen källkods-fork av bolt.new som tar full-stack AI-assisterad utveckling till din egen infrastruktur. Den kombinerar en webbläsarbaserad redigerare med en integrerad körtid, vilket låter dig beskriva vad du vill bygga i enkelt språk och låter en LLM generera, exekvera och iterera på kompletta applikationer — frontend, backend och konfiguration inkluderat.

Till skillnad från molnbaserade AI-kodningsverktyg innebär att du självvärdar bolt.diy att din kod, dina prompter och API-nycklar stannar på din VPS. Du ansluter de LLM-leverantörer du redan använder — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokala Ollama-modeller och mer — så du är aldrig låst till en enda leverantör eller prenumerationsnivå.