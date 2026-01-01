Installera bolt.diy med ett klicks installation.
AI-kodningsassistent med öppen källkod som låter dig prompta, köra och driftsätta full-stack-appar från din webbläsare.
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Vad du kan bygga med bolt.diy
bolt.diy är en öppen källkods-fork av bolt.new som tar full-stack AI-assisterad utveckling till din egen infrastruktur. Den kombinerar en webbläsarbaserad redigerare med en integrerad körtid, vilket låter dig beskriva vad du vill bygga i enkelt språk och låter en LLM generera, exekvera och iterera på kompletta applikationer — frontend, backend och konfiguration inkluderat.
Till skillnad från molnbaserade AI-kodningsverktyg innebär att du självvärdar bolt.diy att din kod, dina prompter och API-nycklar stannar på din VPS. Du ansluter de LLM-leverantörer du redan använder — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokala Ollama-modeller och mer — så du är aldrig låst till en enda leverantör eller prenumerationsnivå.
Viktiga funktioner i bolt.diy
Multileverantörs-LLM-stöd
Anslut OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI och 15+ andra leverantörer via ett enda gränssnitt.
Fullstack kodgenerering
Generera kompletta applikationer med fungerande frontend, backend och konfigurationsfiler — inte bara kodsnuttar.
Webbläsarkörning
Kör och förhandsgranska genererad kod direkt i webbläsaren utan att lämna gränssnittet eller konfigurera en lokal utvecklingsmiljö.
Ta med dina egna API-nycklar
Använd dina befintliga leverantörsuppgifter så att du bara betalar för det du använder, utan plattformspåslag eller abonnemangsnivå.
Öppen källkod och självhostad
Alla prompter, genererad kod och autentiseringsuppgifter stannar på din VPS – ingen data delas med en tredjeparts SaaS-plattform.
Varför köra bolt.diy på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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