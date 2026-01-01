OpenRemote är en 100 % öppen källkods IoT-plattform som låter dig mata in data från vilken enhet som helst, modellera verkliga tillgångar, automatisera beteenden med regler och leverera anpassade gränssnitt — allt från en enda självhostad stack.

Den stöder protokoll som MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus och Zigbee direkt ur lådan, plus ett manager-API för anpassade integrationer.

Att själv hosta OpenRemote på din VPS håller telemetri, automationslogik och slutanvändardata på infrastruktur du kontrollerar, utan avgifter per enhet och utan leverantörslåsning. Denna mall paketerar managern, Keycloak-identitet, PostgreSQL och en HAProxy-edge med automatiska Let's Encrypt-certifikat så att stacken är redo att ta emot enheter över HTTPS och MQTT/TLS så snart den startar.