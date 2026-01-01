Distribuera OpenRemote med en klicksinstallation.
IoT-plattform med öppen källkod för tillgångshantering, byggnadsautomatisering, energiövervakning och orkestrering av anslutna enheter.
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Vad du kan bygga med OpenRemote
OpenRemote är en 100 % öppen källkods IoT-plattform som låter dig mata in data från vilken enhet som helst, modellera verkliga tillgångar, automatisera beteenden med regler och leverera anpassade gränssnitt — allt från en enda självhostad stack.
Den stöder protokoll som MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus och Zigbee direkt ur lådan, plus ett manager-API för anpassade integrationer.
Att själv hosta OpenRemote på din VPS håller telemetri, automationslogik och slutanvändardata på infrastruktur du kontrollerar, utan avgifter per enhet och utan leverantörslåsning. Denna mall paketerar managern, Keycloak-identitet, PostgreSQL och en HAProxy-edge med automatiska Let's Encrypt-certifikat så att stacken är redo att ta emot enheter över HTTPS och MQTT/TLS så snart den startar.
Viktiga funktioner i OpenRemote
Multiprotokollagenter
Anslut enheter över MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee och mer utan att skriva protokollkod för varje integration.
Tillgångs- och attributmodell
Modellera verkliga objekt – byggnader, fordon, energimätare – som typade tillgångar med attribut, metadata och historiska datapunkter.
När-då och flödesregler
Automatisera beteende med hjälp av en visuell när-sedan-redigerare, flödesbaserade regler, eller JavaScript och Groovy för avancerade scenarier.
Flerklientdomäner
Isolera kunder eller webbplatser i separata Keycloak-stödda realms med användare, tillgångar och kontrollpaneler per realm.
Insiktsöversikter
Bygg anpassade kontrollpaneler över aktuell och historisk attributdata utan att exportera till ett separat analysverktyg.
MQTT- och HTTP-API:er
Exponera en inbyggd MQTT-mäklare på port 8883 samt REST- och WebSocket-API:er så att externa system kan läsa och skriva tillgångsstatus.
Varför köra OpenRemote på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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