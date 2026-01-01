Photoview är ett snabbt, självhostat fotogalleri byggt för fotografer och familjer som vill ha sina minnen på infrastruktur de kontrollerar. Det läser direkt från din befintliga katalogstruktur — ingen importprocess, ingen omorganisering av filer — och genererar miniatyrer och förhandsvisningar automatiskt på din egen server.

Till skillnad från molnbaserade fototjänster håller Photoview dina original orörda och privata. RAW-filer, EXIF-metadata, GPS-koordinater och ansiktsigenkänning fungerar allt utan att skicka en enda bild till en tredjepartstjänst. Varje användare får sin egen sökväg till biblioteket, vilket gör det lämpligt för hushåll eller små team som delar en server.