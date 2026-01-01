Installera Photoview med ett klick.
Självhostat fotogalleri som speglar din filsystemstruktur och aldrig modifierar dina originalfiler.
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Vad du kan bygga med Photoview
Photoview är ett snabbt, självhostat fotogalleri byggt för fotografer och familjer som vill ha sina minnen på infrastruktur de kontrollerar. Det läser direkt från din befintliga katalogstruktur — ingen importprocess, ingen omorganisering av filer — och genererar miniatyrer och förhandsvisningar automatiskt på din egen server.
Till skillnad från molnbaserade fototjänster håller Photoview dina original orörda och privata. RAW-filer, EXIF-metadata, GPS-koordinater och ansiktsigenkänning fungerar allt utan att skicka en enda bild till en tredjepartstjänst. Varje användare får sin egen sökväg till biblioteket, vilket gör det lämpligt för hushåll eller små team som delar en server.
Viktiga funktioner i Photoview
Filsystemspeglade album
Din befintliga katalogstruktur blir automatiskt din albumstruktur — ingen import, ingen omorganisation, ingen inlåsning.
RAW-filstöd
Bläddrar och förhandsgranskar inbyggt RAW-kameraformat via Darktable, så att fotografer ser sitt fullständiga bibliotek utan konvertering.
Ansiktsigenkänning
Upptäcker och grupperar automatiskt foton på samma person, vilket gör det enkelt att hitta alla foton av en specifik individ bland tusentals bilder.
EXIF- och GPS-metadata
Visar kamerainställningar, objektivdata och platsinformation för varje foto, med en valfri kartvy som drivs av Mapbox.
Trygg delning
Generera offentliga delningslänkar för enskilda foton eller hela album, med valfritt lösenordsskydd för kontrollerad extern åtkomst.
Fleranvändarbibliotek
Varje användarkonto har sin egen katalogsökväg på servern, och håller familjemedlemmar eller samarbetspartners i separata bibliotek från en enda instans.
Varför köra Photoview på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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