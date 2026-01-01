Distribuera Grafana Loki med en klicksinstallation.
Horisontellt skalbart loggaggregeringssystem inspirerat av Prometheus, utformat för kostnadseffektiv indexering av etiketter istället för fulltext.
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Vad du kan bygga med Grafana Loki
Grafana Loki är ett loggaggregeringssystem med öppen källkod byggt av Grafana Labs som använder Prometheus-metoden för loggar — det indexerar endast en liten uppsättning metadataetiketter per ström istället för hela logginnehållet, vilket håller lagringskostnaderna och den operativa omkostnaden dramatiskt lägre än traditionella loggdatabaser. Loggar skickas in av agenter som Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit eller Vector och frågas med LogQL.
Denna mall paketerar Loki med Grafana förkonfigurerat som ett användargränssnitt och förkonfigurerar Loki som standarddatakälla, så att loggar är sökbara i vyn Utforska så snart stacken startar. Självhosting på en VPS håller känsliga applikations- och granskningsloggar helt inom din egen infrastruktur, utan avgifter per GB för inmatning.
Viktiga funktioner i Grafana Loki
Etikettbaserad indexering
Loki indexerar endast en handfull metadataetiketter per loggström istället för hela nyttolasten. Detta minskar lagrings- och minneskostnaderna jämfört med Elasticsearch-liknande motorer.
LogQL frågespråk
Fråga loggar med en PromQL-inspirerad syntax som stöder filtrering, parsning och mätvärdesextraktion så att du kan grafa felhastigheter och latens direkt från loggraderna.
Medföljande Grafana-användargränssnitt
Den inkluderade Grafana-instansen levereras med Loki förkonfigurerat som en datakälla, redo för utforskningsvyn, instrumentpaneler och enhetlig larmhantering från dag ett.
Multiagentintag
Acceptera loggar från Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash och alla klienter som använder Lokis push-API för flexibel insamling i hela din stack.
Enhetlig avisering
Definiera LogQL-baserade aviseringsregler via Grafana och dirigera aviseringar till Slack, PagerDuty, e-post och webhooks tillsammans med dina befintliga metrikaviseringar.
Filsystembaserad lagring
Standardläget för enkelbinär lagrar segment och TSDB-indexet på en Docker-volym på disk, utan att någon extern objektlagring behövs för att komma igång.
Varför köra Grafana Loki på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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