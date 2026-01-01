Grafana Loki är ett loggaggregeringssystem med öppen källkod byggt av Grafana Labs som använder Prometheus-metoden för loggar — det indexerar endast en liten uppsättning metadataetiketter per ström istället för hela logginnehållet, vilket håller lagringskostnaderna och den operativa omkostnaden dramatiskt lägre än traditionella loggdatabaser. Loggar skickas in av agenter som Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit eller Vector och frågas med LogQL.

Denna mall paketerar Loki med Grafana förkonfigurerat som ett användargränssnitt och förkonfigurerar Loki som standarddatakälla, så att loggar är sökbara i vyn Utforska så snart stacken startar. Självhosting på en VPS håller känsliga applikations- och granskningsloggar helt inom din egen infrastruktur, utan avgifter per GB för inmatning.