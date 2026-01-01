FileFlows är ett intelligent filhanteringssystem som automatiskt hanterar och optimerar ditt mediebibliotek genom anpassningsbara visuella arbetsflöden. Det övervakar kataloger efter nya filer, tillämpar smarta omkodningsregler och kan minska lagringsutrymmet med upp till 90 % – allt utan manuell inblandning. Stöd för hårdvaruacceleration för Intel QuickSync, NVIDIA och AMD håller bearbetningen snabb även för stora bibliotek.

Att själva hosta FileFlows på er VPS ger era mediearbetsflöden dedikerade CPU-resurser dygnet runt, håller er biblioteksbearbetning helt privat och undviker kostnader per fil samt bandbreddsbegränsningar för molnbaserade omkodningstjänster.