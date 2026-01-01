Installera FileFlows med ett klick.
Automatisk mediefilsprocessor som intelligent omkodar och optimerar ditt bibliotek, och minskar filstorlekarna med upp till 90 %.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med FileFlows
FileFlows är ett intelligent filhanteringssystem som automatiskt hanterar och optimerar ditt mediebibliotek genom anpassningsbara visuella arbetsflöden. Det övervakar kataloger efter nya filer, tillämpar smarta omkodningsregler och kan minska lagringsutrymmet med upp till 90 % – allt utan manuell inblandning. Stöd för hårdvaruacceleration för Intel QuickSync, NVIDIA och AMD håller bearbetningen snabb även för stora bibliotek.
Att själva hosta FileFlows på er VPS ger era mediearbetsflöden dedikerade CPU-resurser dygnet runt, håller er biblioteksbearbetning helt privat och undviker kostnader per fil samt bandbreddsbegränsningar för molnbaserade omkodningstjänster.
Viktiga funktioner i FileFlows
Visuell flödesdesigner
Bygg anpassade bearbetningsflöden med en dra-och-släpp-flödesredigerare — du behöver ingen skriptning för att skapa komplexa flerstegsarbetsflöden.
Upp till 90% storleksminskning
Smart transkodning till H.265/HEVC, AV1 och andra moderna kodekar minskar filstorlekarna dramatiskt samtidigt som den bibehåller den visuella kvaliteten.
Hårdvaruacceleration
Stöder Intel QuickSync, NVIDIA NVENC och AMD-kodare för att avlasta transkodning från CPU:n och bearbeta filer betydligt snabbare.
Automatisk filövervakning
Övervakar kataloger efter nya filer och utlöser automatisk bearbetning, så att ditt bibliotek förblir optimerat utan manuell inblandning.
Plugin-ekosystem
Utöka FileFlows med insticksmoduler för ljudnormalisering, hantering av undertexter, filomdöpning och integration med mediaservrar som Plex och Jellyfin.
Varför köra FileFlows på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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