Distribuera Tyk Gateway med en klicksinstallation.
API-gateway med öppen källkod för att säkra, hantera och övervaka REST-, GraphQL- och gRPC-API:er utan betald licensiering eller funktionsspärrar.
Välj en VPS-prenumeration för Tyk Gateway
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Tyk Gateway
Tyk Gateway är en helt öppen källkods-API-gateway som hanterar autentisering, hastighetsbegränsning, kvoter och begäransomvandling för dina backend-tjänster. Licensierad under Mozilla Public License 2.0 är varje gateway-funktion tillgänglig utan licensnyckel – OAuth 2.0, JWT-validering, GraphQL-proxy och plugin-stöd ingår alla i den öppna källkodsversionen.
Redis är det enda beroendet, och tillhandahåller distribuerad sessionslagring och räknare för hastighetsbegränsning. Konfigurationen hanteras via ett REST-hanterings-API, vilket gör Tyk kompatibelt med infrastruktur-som-kod-arbetsflöden och CI/CD-pipelines. Självhostning behåller all API-trafik, alla autentiseringsuppgifter och all användningsdata inom din egen infrastruktur.
Viktiga funktioner i Tyk Gateway
Autentiseringsmiddleware
Skydda API:er med OAuth 2.0, JWT, HMAC-signaturer, Basic Auth, ömsesidig TLS eller API-nycklar – ni behöver ingen anpassad autentiseringskod.
Hastighetsbegränsning och kvoter
Tillämpa hastighetsbegränsningar och användningskvoter per användare, per applikation eller per policy för att förhindra missbruk och säkerställa rättvis åtkomst.
Multiprotokollstöd
Routa REST-, GraphQL-, gRPC-, TCP- och WebSocket-API:er genom en enda gateway med protokollmedveten transformation och proxyhantering.
Begärandetransformation
Skriv om URL:er, injicera eller ta bort rubriker, modifiera förfrågnings- och svarskroppar, och konvertera mellan SOAP och GraphQL direkt.
Plugin-middleware
Utöka gateway-beteendet med anpassad logik skriven i JavaScript, Python, Go eller gRPC utan att modifiera kärnkoden.
Varför köra Tyk Gateway på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.