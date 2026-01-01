Tyk Gateway är en helt öppen källkods-API-gateway som hanterar autentisering, hastighetsbegränsning, kvoter och begäransomvandling för dina backend-tjänster. Licensierad under Mozilla Public License 2.0 är varje gateway-funktion tillgänglig utan licensnyckel – OAuth 2.0, JWT-validering, GraphQL-proxy och plugin-stöd ingår alla i den öppna källkodsversionen.

Redis är det enda beroendet, och tillhandahåller distribuerad sessionslagring och räknare för hastighetsbegränsning. Konfigurationen hanteras via ett REST-hanterings-API, vilket gör Tyk kompatibelt med infrastruktur-som-kod-arbetsflöden och CI/CD-pipelines. Självhostning behåller all API-trafik, alla autentiseringsuppgifter och all användningsdata inom din egen infrastruktur.