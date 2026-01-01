Installera MongoDB 4 med en klicksinstallation.
Flexibel dokumentorienterad NoSQL-databas för moderna applikationer med dynamiska scheman och kraftfulla sökfrågor.
Välj en VPS-prenumeration för MongoDB 4
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med MongoDB 4
MongoDB är en ledande open source-dokumentdatabas som lagrar data i flexibla JSON-liknande dokument snarare än stela relationella tabeller. Version 4.4 levererar en produktionsklar plattform med ACID-transaktioner för flera dokument, ett kraftfullt aggregeringsramverk och horisontell skalbarhet genom sharding. Dess dynamiska schema låter applikationsdatastrukturer utvecklas utan komplexa migreringar, vilket gör den till en naturlig passform för moderna utvecklingsarbetsflöden.
Att köra MongoDB på din egen VPS ger dig dedikerad I/O-prestanda, fullständig konfigurationskontroll och förutsägbara kostnader jämfört med hanterade molndatabastjänster. Du kan finjustera minnesallokering, implementera anpassade säkerhetskopieringsstrategier och ansluta vilken applikation som helst med hjälp av de inbyggda drivrutinerna som finns tillgängliga för varje större programmeringsspråk.
Viktiga funktioner i MongoDB 4
Dokumentdatamodell
Lagra hierarkisk, kapslad data i enskilda dokument istället för att sprida ut den över flera sammankopplade tabeller, vilket förenklar applikationskod och frågor.
ACID-transaktioner
ACID-transaktioner för flera dokument garanterar datakonsistens över samlingar och uppfyller tillförlitlighetskraven för finansiell och kritisk affärsdata.
Aggregeringsramverk
Kraftfulla pipeline-baserade aggregeringsprocesser transformerar data på serversidan, vilket möjliggör komplexa analyser utan att flytta data till ett separat system.
Horisontell skalning
Inbyggd sharding distribuerar data automatiskt över flera noder och skalar därmed skrivgenomströmning och lagring allt eftersom din data växer.
Rikt frågespråk
Stöder fulltextsökning, geospatiala frågor och komplex filtrering med sekundära index optimerade för alla åtkomstmönster.
Varför köra MongoDB 4 på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.