MongoDB är en ledande open source-dokumentdatabas som lagrar data i flexibla JSON-liknande dokument snarare än stela relationella tabeller. Version 4.4 levererar en produktionsklar plattform med ACID-transaktioner för flera dokument, ett kraftfullt aggregeringsramverk och horisontell skalbarhet genom sharding. Dess dynamiska schema låter applikationsdatastrukturer utvecklas utan komplexa migreringar, vilket gör den till en naturlig passform för moderna utvecklingsarbetsflöden.

Att köra MongoDB på din egen VPS ger dig dedikerad I/O-prestanda, fullständig konfigurationskontroll och förutsägbara kostnader jämfört med hanterade molndatabastjänster. Du kan finjustera minnesallokering, implementera anpassade säkerhetskopieringsstrategier och ansluta vilken applikation som helst med hjälp av de inbyggda drivrutinerna som finns tillgängliga för varje större programmeringsspråk.