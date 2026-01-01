Copyparty är en självhostad filserver som innehåller ett exceptionellt antal funktioner i en enda container utan extern databas. Den levererar filer över HTTP, WebDAV, SFTP, FTP och TFTP samtidigt, stöder uppdelade återupptagbara uppladdningar som överlever avbrutna anslutningar, och inkluderar ett komplett mediebibliotek med miniatyrer, ljuduppspelning och fulltextsökning.

Att själv hosta Copyparty på din egen VPS ger dig en privat fildelningsplattform som fungerar med vilken standardklient som helst — från en webbläsare till Windows Utforskaren till FileZilla — utan leverantörslåsning eller återkommande lagringsavgifter. Eftersom allt körs i en enda container med data lagrad direkt på filsystemet, är säkerhetskopiering och migrering okomplicerat.