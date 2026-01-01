Installera Copyparty med ett klick.
Bärbar filserver med HTTP-, WebDAV-, SFTP- och FTP-åtkomst, återupptagbara uppladdningar och utan databasberoenden.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Copyparty
Copyparty är en självhostad filserver som innehåller ett exceptionellt antal funktioner i en enda container utan extern databas. Den levererar filer över HTTP, WebDAV, SFTP, FTP och TFTP samtidigt, stöder uppdelade återupptagbara uppladdningar som överlever avbrutna anslutningar, och inkluderar ett komplett mediebibliotek med miniatyrer, ljuduppspelning och fulltextsökning.
Att själv hosta Copyparty på din egen VPS ger dig en privat fildelningsplattform som fungerar med vilken standardklient som helst — från en webbläsare till Windows Utforskaren till FileZilla — utan leverantörslåsning eller återkommande lagringsavgifter. Eftersom allt körs i en enda container med data lagrad direkt på filsystemet, är säkerhetskopiering och migrering okomplicerat.
Viktiga funktioner i Copyparty
Flerprotokollsåtkomst
Leverera filer samtidigt över HTTP, WebDAV, SFTP, FTP och TFTP så att varje klient – webbläsare, filhanterare eller CLI-verktyg – ansluter med sitt inbyggda protokoll.
Återupptagbara uppladdningar
Stöd för segmenterad uppladdning gör att stora filöverföringar återupptas automatiskt efter nätverksavbrott utan att börja om från början.
Inbyggt mediebibliotek
Genererar automatiskt miniatyrbilder och extraherar metadata för ljud- och videofiler, och omvandlar din filserver till en bläddringsbar mediesamling.
Fildeduplicering
Hashbaserad deduplicering upptäcker identiska filer vid uppladdning och lagrar endast en kopia, vilket sparar diskutrymme utan manuell ansträngning.
Ingen databas krävs
All data finns direkt på filsystemet — inget PostgreSQL, MySQL eller Redis att hantera, säkerhetskopiera eller migrera vid sidan av dina filer.
Varför köra Copyparty på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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