Installera TubeSync med ett klick.
Synkronisera och ladda ner YouTube-kanaler och spellistor automatiskt till din VPS, som en PVR för onlinevideo.
Välj en VPS-prenumeration för TubeSync
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med TubeSync
TubeSync är ett självhyst PVR-liknande verktyg för YouTube som övervakar kanaler och spellistor och automatiskt laddar ner nya videor när de publiceras. Det fungerar som en DVR för onlineinnehåll och håller ditt mediebibliotek uppdaterat utan manuell inblandning.
Att självhysa TubeSync på en VPS innebär att nedladdningar körs kontinuerligt i bakgrunden medan dina enheter är avstängda. Det integreras med medieservrarna Plex och Jellyfin, hanterar metadata och miniatyrbilder automatiskt och stöder nyckelordsfiltrering och kvalitetsgränser för att spara lagringsutrymme.
Viktiga funktioner i TubeSync
Automatisk kanalsynkronisering
Övervaka YouTube-kanaler och spellistor och ladda ner nya videor automatiskt så snart de publiceras.
Plex- och Jellyfin-integration
Nedladdade videor har korrekt metadata och miniatyrbilder, vilket möjliggör smidig import till Plex- eller Jellyfin-bibliotek.
Kvalitetskontroll
Ange maximala upplösningsgränser och formatinställningar för att balansera videokvaliteten mot tillgängligt lagringsutrymme.
Nyckelordsfiltrering
Filtrera vilka videor du vill ladda ner baserat på nyckelord i titeln, exkludera innehåll som inte matchar dina intressen.
Varför köra TubeSync på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.