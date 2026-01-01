TubeSync är ett självhyst PVR-liknande verktyg för YouTube som övervakar kanaler och spellistor och automatiskt laddar ner nya videor när de publiceras. Det fungerar som en DVR för onlineinnehåll och håller ditt mediebibliotek uppdaterat utan manuell inblandning.

Att självhysa TubeSync på en VPS innebär att nedladdningar körs kontinuerligt i bakgrunden medan dina enheter är avstängda. Det integreras med medieservrarna Plex och Jellyfin, hanterar metadata och miniatyrbilder automatiskt och stöder nyckelordsfiltrering och kvalitetsgränser för att spara lagringsutrymme.