Installera bewCloud med en klicksinstallation.
Lättviktig självhostad molnlagringsplattform med stöd för personlig filsynkronisering, CalDAV och CardDAV.
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Vad du kan bygga med bewCloud
bewCloud är en lättviktig, öppen källkods molnlagringsplattform byggd med TypeScript och Deno. Den ger dig personlig fillagring och synkronisering mellan enheter, tillsammans med inbyggd CalDAV- och CardDAV-kompatibilitet för kalendrar och kontakter – allt körs på din egen infrastruktur.
Till skillnad från tyngre molnsviter är bewCloud avsiktligt minimalistisk: snabb att driftsätta, enkel att underhålla och fokuserad på kärnanvändningsområdena för filåtkomst och synkronisering av personlig data. Självhostning håller dina filer, kalender och kontakter privata och under din fulla kontroll, utan prenumerationsavgifter eller lagringsgränser som åläggs av en tredje part.
Viktiga funktioner i bewCloud
Personlig fillagring
Lagra och få åtkomst till dina filer från vilken enhet som helst via ett rent webbgränssnitt utan att förlita dig på tredjeparts molnleverantörer.
CalDAV/CardDAV-synkronisering
Synkronisera kalendrar och kontakter med valfri CalDAV- eller CardDAV-klient, inklusive iOS, Android och datorappar.
Användarhantering
Inbyggda administratörskontroller låter dig hantera konton, konfigurera registreringspolicyer och kontrollera vem som kan komma åt din instans.
Flerfaktorsautentisering
Skydda konton med TOTP, lösenordsfria nycklar eller e-postbaserad 2FA för ett extra säkerhetslager utöver lösenord.
SSO-integration
Valfritt OIDC-stöd gör att du kan ansluta till en befintlig identitetsleverantör för engångsinloggning i hela din infrastruktur.
Varför köra bewCloud på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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