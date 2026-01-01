bewCloud är en lättviktig, öppen källkods molnlagringsplattform byggd med TypeScript och Deno. Den ger dig personlig fillagring och synkronisering mellan enheter, tillsammans med inbyggd CalDAV- och CardDAV-kompatibilitet för kalendrar och kontakter – allt körs på din egen infrastruktur.

Till skillnad från tyngre molnsviter är bewCloud avsiktligt minimalistisk: snabb att driftsätta, enkel att underhålla och fokuserad på kärnanvändningsområdena för filåtkomst och synkronisering av personlig data. Självhostning håller dina filer, kalender och kontakter privata och under din fulla kontroll, utan prenumerationsavgifter eller lagringsgränser som åläggs av en tredje part.