Installera Emby med en klicksinstallation.
Personlig medieserver som organiserar och strömmar dina videor, musik och foton till vilken enhet som helst från var som helst.
Välj en VPS-prenumeration för Emby
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Emby
Emby är en omfattande personlig medieserver som samlar hela din mediesamling – filmer, TV-serier, musik och foton – på en enhetlig plattform. Den konverterar och strömmar innehåll automatiskt till vilken enhet som helst, med transkodning i realtid som säkerställer smidig uppspelning oavsett klientens kapacitet eller nätverksförhållanden.
Att hosta Emby på din egen VPS ger dig tillgänglighet dygnet runt, uppladdningshastigheter i företagsklass för fjärrströmning och dedikerade transkodningsresurser för flera samtidiga tittare. Ditt mediebibliotek och metadata förblir helt under din kontroll, utan prenumerationsnivåer som begränsar uppspelning eller lagring.
Viktiga funktioner i Emby
Automatisk transkodning
Realtidskonvertering av video och ljud säkerställer smidig uppspelning på vilken enhet som helst, oavsett originalfilformat eller klientens kapacitet.
Live-TV och DVR
Titta på direktsänd TV och schemalägg inspelningar med en inbyggd DVR, så att du kan ersätta traditionella kabelabonnemang med en egenhanterad lösning.
Mobil synk
Ladda ner media till smartphones och surfplattor för offlinevisning, så att innehållet förblir tillgängligt även utan internetanslutning.
Föräldrakontroll
Ställ in innehållsbegränsningar och visningsscheman per användare för att skapa säkra, åldersanpassade mediemiljöer för varje familjemedlem.
Stöd för flera bibliotek
Organisera filmer, TV, musik och foton i separata bibliotek med rik metadata, konstverk och betyg som systemet hämtar automatiskt.
Varför köra Emby på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.