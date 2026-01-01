Emby är en omfattande personlig medieserver som samlar hela din mediesamling – filmer, TV-serier, musik och foton – på en enhetlig plattform. Den konverterar och strömmar innehåll automatiskt till vilken enhet som helst, med transkodning i realtid som säkerställer smidig uppspelning oavsett klientens kapacitet eller nätverksförhållanden.

Att hosta Emby på din egen VPS ger dig tillgänglighet dygnet runt, uppladdningshastigheter i företagsklass för fjärrströmning och dedikerade transkodningsresurser för flera samtidiga tittare. Ditt mediebibliotek och metadata förblir helt under din kontroll, utan prenumerationsnivåer som begränsar uppspelning eller lagring.