Installera Hister med ettklicksinstallation.
Lokalt först personlig sökmotor som fulltextindexerar din webbhistorik och kunskapsbas.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Hister
Hister är en sökmotor med öppen källkod som automatiskt fulltextindexerar webbplatserna du besöker, och förvandlar din webbläsarhistorik till en privat, sökbar kunskapsbas. Istället för att skrolla igenom en kronologisk historiklista eller förlita dig på fjärrsökmotorer som profilerar varje fråga, låter Hister dig hitta vilken sida du redan har läst genom dess innehåll, inte bara dess titel eller URL.
Att själv hosta Hister håller din webbläsardata, indexerade innehåll och sökfrågor helt på din VPS. Samma instans kan genomsöka ytterligare webbplatser, indexera lokala filer, exponera en MCP-slutpunkt för AI-agenter och betjäna flera användare – allt utan att skicka en enda fråga till en tredjepartstjänst.
Viktiga funktioner i Hister
Fulltexthistorikindex
Indexerar automatiskt det faktiska innehållet på sidor du besöker, så att du kan söka baserat på innehållet, inte bara efter URL eller titel.
Kraftfullt frågespråk
Filtrera efter domän, datumintervall, språk, taggar och fulltextsökningar med en dedikerad frågesyntax som ger precision.
Lokal filindexering
Peka Hister mot kataloger på din VPS för att indexera anteckningar, dokument och kunskapsbaser tillsammans med din webbhistorik.
Inbyggd sökrobot
Utöka indexet genom att genomsöka externa webbplatser med antingen en traditionell HTTP-crawler eller en huvudlös webbläsare för JavaScript-tunga sidor.
Fleranvändarstöd
Värd en delad instans för ett team eller en lokal gemenskap med index per användare och OAuth-baserad autentisering.
AI och MCP integration
Aktivera valfri semantisk sökning och exponera resultat för AI-agenter via en Model Context Protocol-slutpunkt.
Varför köra Hister på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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