Hister är en sökmotor med öppen källkod som automatiskt fulltextindexerar webbplatserna du besöker, och förvandlar din webbläsarhistorik till en privat, sökbar kunskapsbas. Istället för att skrolla igenom en kronologisk historiklista eller förlita dig på fjärrsökmotorer som profilerar varje fråga, låter Hister dig hitta vilken sida du redan har läst genom dess innehåll, inte bara dess titel eller URL.

Att själv hosta Hister håller din webbläsardata, indexerade innehåll och sökfrågor helt på din VPS. Samma instans kan genomsöka ytterligare webbplatser, indexera lokala filer, exponera en MCP-slutpunkt för AI-agenter och betjäna flera användare – allt utan att skicka en enda fråga till en tredjepartstjänst.