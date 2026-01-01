Installera Peppermint med enklicksinstallation.
Öppen källkods ärendehanterings- och supportsystem för att hantera kundförfrågningar, interna IT-problem och teamets arbetsflöden.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Peppermint
Peppermint är en lösning för ärendehantering och support med öppen källkod, byggd som ett lättviktigt alternativ till Zendesk och Jira. Den ger supportteam, IT-avdelningar och småföretag en tydlig kö för att logga kundförfrågningar, spåra interna problem och samarbeta kring lösningar utan licensavgifter per agent eller att skicka känslig konversationsdata till en tredjeparts SaaS-leverantör.
Att själv hosta Peppermint på din egen VPS håller varje ärende, klientpost och intern anteckning under din kontroll. Den medföljande PostgreSQL-backend säkerställer hållbar lagring av ärendehistorik, medan en personlig markdown-anteckningsbok med att-göra-listor ger varje agent ett privat utrymme att organisera sitt eget arbete vid sidan av den delade kön.
Viktiga funktioner i Peppermint
Markdown ärenderedigerare
Skapa ärenden och svar i en avancerad markdown-redigerare med filbilagor så att konversationer bevarar formatering, kodblock och skärmdumpar.
Personliga anteckningsböcker
Varje handläggare får en privat markdown-baserad anteckningsbok med att göra-listor för att spåra individuellt arbete vid sidan av den delade ärendekön.
Klienthistoriklogg
Man registrerar varje interaktion med en kund i deras profil, vilket ger handläggarna fullständig kontext om tidigare förfrågningar innan de svarar på en ny.
Rollbaserad åtkomst
Detaljerade rollbehörigheter låter administratörer kontrollera vilka agenter som kan visa, kommentera eller lösa specifika ärendekategorier.
REST API-integration
Ett dokumenterat REST API låter dig skicka ärenden från övervakningsverktyg, synkronisera data med CRM, eller bygga anpassade kontrollpaneler baserat på Peppermint.
Responsivt gränssnitt
Vi har utformat UI:t för skärmar från mobil till 4K så att agenter kan hantera ärenden från vilken enhet som helst utan att förlora användbarhet.
Varför köra Peppermint på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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