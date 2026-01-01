Peppermint är en lösning för ärendehantering och support med öppen källkod, byggd som ett lättviktigt alternativ till Zendesk och Jira. Den ger supportteam, IT-avdelningar och småföretag en tydlig kö för att logga kundförfrågningar, spåra interna problem och samarbeta kring lösningar utan licensavgifter per agent eller att skicka känslig konversationsdata till en tredjeparts SaaS-leverantör.

Att själv hosta Peppermint på din egen VPS håller varje ärende, klientpost och intern anteckning under din kontroll. Den medföljande PostgreSQL-backend säkerställer hållbar lagring av ärendehistorik, medan en personlig markdown-anteckningsbok med att-göra-listor ger varje agent ett privat utrymme att organisera sitt eget arbete vid sidan av den delade kön.