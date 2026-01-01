Dasharr är en instrumentpanel med öppen källkod byggd med Rust och Vue, specifikt för användare av privata torrent-trackers. Den söker regelbundet av varje indexerare du aktiverar, lagrar historiken i PostgreSQL och visar långsiktiga trender för uppladdning, nedladdning, ratio, bonuspoäng och bounty som trackers själva sällan visar utöver det aktuella värdet.

Genom att själv hosta Dasharr på din VPS behåller du varje API-nyckel och hela historiken för dina tracker-konton helt på din egen infrastruktur istället för hos en tredjepartstjänst. Dasharr samlar in statistik var sjätte timme i bakgrunden så att du kan korrelera uppladdningar, automatiserade verktyg och bounty-utgifter över alla dina trackers i en enda tidslinje.