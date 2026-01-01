Installera Dasharr med en klicksinstallation.
Självhostad översikt som spårar uppladdnings-, nedladdnings- och bonusstatistik över mer än tjugo privata torrent-trackers.
Välj en VPS-prenumeration för Dasharr
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Dasharr
Dasharr är en instrumentpanel med öppen källkod byggd med Rust och Vue, specifikt för användare av privata torrent-trackers. Den söker regelbundet av varje indexerare du aktiverar, lagrar historiken i PostgreSQL och visar långsiktiga trender för uppladdning, nedladdning, ratio, bonuspoäng och bounty som trackers själva sällan visar utöver det aktuella värdet.
Genom att själv hosta Dasharr på din VPS behåller du varje API-nyckel och hela historiken för dina tracker-konton helt på din egen infrastruktur istället för hos en tredjepartstjänst. Dasharr samlar in statistik var sjätte timme i bakgrunden så att du kan korrelera uppladdningar, automatiserade verktyg och bounty-utgifter över alla dina trackers i en enda tidslinje.
Viktiga funktioner i Dasharr
Multispårarstöd
Inbyggda samlare för fler än 20 privata trackrar, inklusive RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP och många fler, under en enda kontrollpanel.
Långsiktig historia
Vi lagrar varje omröstning i PostgreSQL så att du kan se hur uppladdning, ratio och bonuspoäng utvecklar sig över veckor och månader istället för bara den aktuella ögonblicksbilden.
Schemalagd hämtning
Statistiken uppdateras automatiskt var sjätte timme i bakgrunden, så kontrollpanelen återspeglar alltid den senaste aktiviteten utan manuell synkronisering.
Belöningsplanering
Spåra belöningsintäkter och utgifter mellan spårare för att planera hur mycket ni kan allokera till förfrågningar under valfri tidsperiod.
OpenAPI dokumenterad
Varje slutpunkt är tillgänglig via ett Swagger UI på /swagger-ui/. Därifrån kan man hämta data med anpassade skript, Grafana eller andra kontrollpaneler.
Privat som standard
Tracker API-nycklar lämnar aldrig din VPS — backend kommunicerar direkt med varje indexerare och lagrar autentiseringsuppgifter i din egen PostgreSQL-databas.
Varför köra Dasharr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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