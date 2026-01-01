Driftsätt Maintenant med ett klick.
Konfigurationsfri Docker- och Kubernetes-övervakning med containerhälsa, slutpunktskontroller, certifikat och en offentlig statussida.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Maintenant
Maintenant är ett enhetligt övervakningsverktyg med öppen källkod som ersätter flera egenhostade verktyg samtidigt. Installera en enda container och den upptäcker automatiskt varje arbetsbelastning på din värd, spårar containerstatus, resursanvändning, HTTP- och TCP-slutpunkter, TLS-certifikat, avbildningsuppdateringar och nätverkssäkerhetsrisker från en Go-driven kontrollpanel.
Maintenant är designat för egenhostare och små team, och levereras som en enda binär fil med stöd av SQLite, utan att någon extern databas eller loggskickare krävs. Det levereras medvetet utan inbyggd autentisering och är avsett att placeras bakom din befintliga omvända proxy, så att du behåller ett enda identitetslager över hela din stack samtidigt som du äger varje mätvärde, loggrad och avisering utan pris per värd eller per mätvärde.
Viktiga funktioner i Maintenant
Container autoupptäckt
Upptäcker varje Docker-behållare och Kubernetes-arbetsbelastning så fort den startar, inklusive tillståndsändringar, omstartslingor och loggströmning.
Slutpunkt och pulskontroller
Definierar HTTP-, TCP- och cron-pulsmätare via Docker-etiketter med konfigurerbara tröskelvärden för fel och återställning.
Spårning av TLS-certifikat
Importerar automatiskt certifikat från övervakade HTTPS-slutpunkter och varnar 30, 14, 7, 3 och 1 dag före utgångsdatum.
Resursmätvärden
Visar CPU, minne, nätverk och disk-I/O i realtid per container med avstudsade tröskelvarningar för att hålla nere bruset.
Uppdatera underrättelser
Skannar OCI-register för att jämföra image digests så att ni vet exakt vilka arbetsbelastningar som har nyare versioner som väntar.
Offentlig statussida
Sammanställer övervakningsallvarlighetsgraden till en realtidsstatussida som drivs av server-skickade händelser för kunder och teammedlemmar.
Varför köra Maintenant på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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