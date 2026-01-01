Maintenant är ett enhetligt övervakningsverktyg med öppen källkod som ersätter flera egenhostade verktyg samtidigt. Installera en enda container och den upptäcker automatiskt varje arbetsbelastning på din värd, spårar containerstatus, resursanvändning, HTTP- och TCP-slutpunkter, TLS-certifikat, avbildningsuppdateringar och nätverkssäkerhetsrisker från en Go-driven kontrollpanel.

Maintenant är designat för egenhostare och små team, och levereras som en enda binär fil med stöd av SQLite, utan att någon extern databas eller loggskickare krävs. Det levereras medvetet utan inbyggd autentisering och är avsett att placeras bakom din befintliga omvända proxy, så att du behåller ett enda identitetslager över hela din stack samtidigt som du äger varje mätvärde, loggrad och avisering utan pris per värd eller per mätvärde.