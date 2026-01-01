Driftsätt Docker Registry med ettklicksinstallation.
Det officiella privata registret för lagring, distribution och hantering av dina Docker-containeravbildningar.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Docker Registry
Docker Registry är det officiella lagrings- och distributionssystemet med öppen källkod för Docker-bilder. Att driva ett eget register ger ert team en privat, högpresterande lagringsplats för containerbilder – vilket håller proprietär applikationskod borta från offentliga hubbar och säkerställer snabba, pålitliga bildhämtningar för era CI/CD-pipelines och produktionsdistributioner.
Självhosting på er VPS innebär att bilddata aldrig lämnar er infrastruktur, vilket förenklar efterlevnaden av datastyrningspolicyer och tar bort beroendet av externa tjänster. Ni kontrollerar åtkomst, lagringspolicyer och lagringskapacitet – utan avgifter per bild eller bandbreddsbegränsningar som införs av hostade registerleverantörer.
Viktiga funktioner i Docker Registry
Privat bildlagring
Lagra proprietära containerbilder säkert på din egen infrastruktur och håll känslig kod borta från offentliga register.
CI/CD-integration
Standard Docker push- och pull-API:et säkerställer kompatibilitet med varje byggverktyg, pipeline och orkestreringsplattform.
Webhook-stöd
Utlös efterföljande pipeline-steg automatiskt när en ny avbildning laddas upp till registret.
Persistent lager-cache
Delad lagerlagring över bilder minskar diskutrymmet dramatiskt och snabbar upp bilddistributionen inom ditt team.
Varför köra Docker Registry på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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