Docker Registry är det officiella lagrings- och distributionssystemet med öppen källkod för Docker-bilder. Att driva ett eget register ger ert team en privat, högpresterande lagringsplats för containerbilder – vilket håller proprietär applikationskod borta från offentliga hubbar och säkerställer snabba, pålitliga bildhämtningar för era CI/CD-pipelines och produktionsdistributioner.

Självhosting på er VPS innebär att bilddata aldrig lämnar er infrastruktur, vilket förenklar efterlevnaden av datastyrningspolicyer och tar bort beroendet av externa tjänster. Ni kontrollerar åtkomst, lagringspolicyer och lagringskapacitet – utan avgifter per bild eller bandbreddsbegränsningar som införs av hostade registerleverantörer.