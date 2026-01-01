ProjectSend är en plattform för filöverföring med öppen källkod, byggd för företag som behöver dela filer med specifika kunder snarare än med allmänheten. Varje kund får sin egen inloggning och ser endast de filer som tilldelats dem, medan administratörer spårar varje nedladdning, ställer in utgångsdatum för känsligt material och får meddelanden när mottagare får åtkomst till nya uppladdningar – vilket skapar ett ansvarsfullt, varumärkesanpassat alternativ till generiska molnlagringslänkar.

Att drifta ProjectSend på din VPS håller konfidentiella kundfiler – kontrakt, finansiella dokument, designmaterial – på infrastruktur som du helt kontrollerar, utan användaravgifter, utan lagringsbegränsningar och med möjlighet att anpassa varumärket för att matcha din företagsidentitet.