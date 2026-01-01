Installera ProjectSend med ettklicksinstallation.
Professionell kundfokuserad fildelningsplattform med klientbaserade konton, nedladdningsspårning och detaljerade åtkomstkontroller för byråer och företag.
Välj en VPS-prenumeration för ProjectSend
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med ProjectSend
ProjectSend är en plattform för filöverföring med öppen källkod, byggd för företag som behöver dela filer med specifika kunder snarare än med allmänheten. Varje kund får sin egen inloggning och ser endast de filer som tilldelats dem, medan administratörer spårar varje nedladdning, ställer in utgångsdatum för känsligt material och får meddelanden när mottagare får åtkomst till nya uppladdningar – vilket skapar ett ansvarsfullt, varumärkesanpassat alternativ till generiska molnlagringslänkar.
Att drifta ProjectSend på din VPS håller konfidentiella kundfiler – kontrakt, finansiella dokument, designmaterial – på infrastruktur som du helt kontrollerar, utan användaravgifter, utan lagringsbegränsningar och med möjlighet att anpassa varumärket för att matcha din företagsidentitet.
Viktiga funktioner i ProjectSend
Klientbaserade konton
Varje kund får en egen inloggning och ser bara filer som är tilldelade dem, vilket håller varje relation privat och organiserad utan offentliga delade länkar.
Nedladdningsspårning
Detaljerade aktivitetsloggar visar exakt vem som laddade ner vilken fil och när, vilket ger leveransbevis för efterlevnad och minskar e-postmeddelanden med frågan "har du fått det?"
Utgångsdatum
Ställ in automatisk förfallotid på känsliga dokument så att åtkomsten upphör efter en definierad period, vilket minskar exponeringen utan manuell rensning.
E-postmeddelanden
Kunder får automatiska e-postmeddelanden när nya filer är tillgängliga, så ni behöver inte meddela dem separat efter varje uppladdning.
Anpassad varumärkesprofilering
Anpassningsbara teman och logotyper presenterar en professionell, vitmärkt filportal som återspeglar din byrås eller ditt företags identitet istället för en generisk tjänst.
Varför köra ProjectSend på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.