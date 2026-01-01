Hanko är en autentiseringsbackend med öppen källkod, byggd kring passnycklar och WebAuthn-standarden, utformad som ett självhostat alternativ till Auth0, Clerk och andra identitets-SaaS-lösningar. Den levereras med ett komplett användarflöde — registrering av passnycklar, social och företags-SSO, lösenord som ett valfritt reservalternativ, MFA och e-postbaserad återställning — som exponeras via ett rent REST API och färdiga webbkomponenter.

Att själv hosta Hanko på din egen VPS behåller användaruppgifter, sessioner och granskningsloggar inom din infrastruktur, utan avgifter per MAU och utan leverantörslåsning. Den medföljande PostgreSQL-databasen lagrar användarkonton och WebAuthn-uppgifter, medan Hankos JWT-baserade sessioner integreras med alla frontend- eller backend-stackar.