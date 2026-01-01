Installera Hanko med en klicksinstallation.
Öppen källkodsbaserad autentiseringsbackend med passnycklar som standard, lösenordsfri inloggning, MFA, OIDC och social inloggning.
Välj en VPS-prenumeration för Hanko
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Hanko
Hanko är en autentiseringsbackend med öppen källkod, byggd kring passnycklar och WebAuthn-standarden, utformad som ett självhostat alternativ till Auth0, Clerk och andra identitets-SaaS-lösningar. Den levereras med ett komplett användarflöde — registrering av passnycklar, social och företags-SSO, lösenord som ett valfritt reservalternativ, MFA och e-postbaserad återställning — som exponeras via ett rent REST API och färdiga webbkomponenter.
Att själv hosta Hanko på din egen VPS behåller användaruppgifter, sessioner och granskningsloggar inom din infrastruktur, utan avgifter per MAU och utan leverantörslåsning. Den medföljande PostgreSQL-databasen lagrar användarkonton och WebAuthn-uppgifter, medan Hankos JWT-baserade sessioner integreras med alla frontend- eller backend-stackar.
Viktiga funktioner i Hanko
Passkey-först autentisering
Byggd kring WebAuthn och passkeys så att användare loggar in med Face ID, Touch ID eller hårdvarunycklar istället för att skriva lösenord.
Sociala och företags SSO
Drop-in OAuth-leverantörer för Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, plus SAML för identitetsleverantörer för företag.
Multifaktorautentisering
Stöd för TOTP-autentiseringsappar och policyer för betrodda enheter lägger till MFA ovanpå alla inloggningsflöden utan externa tjänster.
Webbkomponenter SDK
Lansera ett komplett inloggningsgränssnitt på några minuter genom att bädda in de officiella Hanko-webbkomponenterna i vilket ramverk som helst — React, Vue, Svelte eller vanlig HTML.
JWT-sessionstoken
Standardkompatibla JWT-sessioner med rotation och återkallning gör integrationen med befintliga API:er och mikrotjänster enkel.
Revisionsloggar och webhooks
Inbyggd granskningsloggning och webhook-händelser för varje autentiseringsåtgärd ger dig fullständig insyn och enkel integrering med efterföljande system.
Varför köra Hanko på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.