FeatBit är en företagsanpassad plattform för funktionshantering som låter ingenjörsteam lansera kod bakom funktionsflaggor, köra procentuella utrullningar, rikta in sig på specifika användarsegment och omedelbart återställa utan att behöva driftsätta om. Inbyggda SDK:er för tio populära språk och en utvärderingsserver i realtid håller flaggändringar synkroniserade mellan klienter på under en sekund.

Att själv hosta FeatBit på din VPS håller flaggkonfigurationer, regler för användarinriktning och granskningsloggar inom den infrastruktur du kontrollerar, utan licensavgifter per användare och utan månatliga utvärderingskvoter. Distributionen levereras med hanteringsgränssnittet, API:et, utvärderingsservern, analystjänsten och PostgreSQL förkonfigurerade bakom HTTPS.