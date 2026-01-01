Installera FeatBit med en klicksinstallation.
En öppen källkods-plattform för funktionsflaggor och experiment, byggd som ett självhostat alternativ till LaunchDarkly.
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Vad du kan bygga med FeatBit
FeatBit är en företagsanpassad plattform för funktionshantering som låter ingenjörsteam lansera kod bakom funktionsflaggor, köra procentuella utrullningar, rikta in sig på specifika användarsegment och omedelbart återställa utan att behöva driftsätta om. Inbyggda SDK:er för tio populära språk och en utvärderingsserver i realtid håller flaggändringar synkroniserade mellan klienter på under en sekund.
Att själv hosta FeatBit på din VPS håller flaggkonfigurationer, regler för användarinriktning och granskningsloggar inom den infrastruktur du kontrollerar, utan licensavgifter per användare och utan månatliga utvärderingskvoter. Distributionen levereras med hanteringsgränssnittet, API:et, utvärderingsservern, analystjänsten och PostgreSQL förkonfigurerade bakom HTTPS.
Viktiga funktioner i FeatBit
Realtidsflaggströmning
En dedikerad utvärderingsserver skickar flagguppdateringar till SDK:er över WebSockets så att ändringar får effekt i klienter inom millisekunder efter aktivering.
Riktade användarutrullningar
Rulla ut funktioner baserat på procent, användarattribut eller namngivna segment, och kombinera regler för att styra lanseringar för specifika grupper innan de blir tillgängliga globalt.
Inbyggda A/B-experiment
Koppla flaggvariationer till produktmått och kör kompletta experiment med inbyggd analys, vilket tar bort behovet av ett separat experimentverktyg.
Tio officiella SDK:er
Server- och klient-SDK:er för JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android och iOS integrerar flaggor i valfri produktionsstack.
Granskningslogg och historik
Systemet registrerar varje flagga, segment och regeländring med aktören, tidsstämpeln och diffen, vilket gör återställningar och efterlevnadsgranskningar enkla.
Projekt- och miljöomfattning
Organisera flaggor i projekt med isolerade utvecklings-, staging- och produktionsmiljöer, var och en med sina egna SDK-nycklar och målregler.
Varför köra FeatBit på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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