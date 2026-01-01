Driftsätt NSQ med installation med ett klick.
Realtidsdistribuerad meddelandeplattform utformad för feltolerans och högkapacitetsströmning i stor skala.
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Vad du kan bygga med NSQ
NSQ är en distribuerad meddelandeplattform i realtid som ursprungligen byggdes hos Bitly för att hantera miljarder meddelanden per dag. Till skillnad från traditionella meddelandeköer körs NSQ som ett decentraliserat kluster av små demoner — det finns ingen enskild flaskhals för meddelandekön, ingen masternod och inget delat tillstånd — så att producenter och konsumenter kan skala horisontellt utan omkonfigurering.
Att själv hosta NSQ på din egen VPS håller händelseströmmar med hög volym, telemetri och asynkrona jobb-pipelines inom din infrastruktur utan avgifter per meddelande och utan begränsning från hanterade tjänster. Det medföljande webbadminverktyget ger insyn i realtid i ämnen, kanaler och meddelandehastigheter, medan lookupd-upptäckningstjänsten eliminerar behovet av hårdkodade meddelandeköadresser i hela din infrastruktur.
Viktiga funktioner i NSQ
Decentraliserad topologi
Kör nsqd-demoner samlokaliserade med producenter och använd nsqlookupd för upptäckt – ingen enskild felpunkt och ingen central mäklare som flaskhalsar genomströmningen.
Minst en gångs leverans
Beständiga meddelandeköer med disköverflöde garanterar att meddelanden överlever konsumentavbrott och trafiktoppar utan att tappa händelser.
Kanalförgrening
Ämnen sprids till flera oberoende kanaler, vilket gör att olika konsumentgrupper kan bearbeta samma händelseström parallellt utan samordning.
Realtidsadmin-UI
Webbläsarbaserad nsqadmin-översikt visar aktuella meddelandefrekvenser, djup per kanal och statistik per nod så att du kan felsöka strömmar utan CLI-verktyg.
HTTP- och TCP-klienter
Inbyggda klientbibliotek i Go, Python, Java, Node.js med flera, samt ett enkelt HTTP API för publicering – integrera från vilket språk som helst utan ett anpassat protokoll.
Varför köra NSQ på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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