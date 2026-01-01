NSQ är en distribuerad meddelandeplattform i realtid som ursprungligen byggdes hos Bitly för att hantera miljarder meddelanden per dag. Till skillnad från traditionella meddelandeköer körs NSQ som ett decentraliserat kluster av små demoner — det finns ingen enskild flaskhals för meddelandekön, ingen masternod och inget delat tillstånd — så att producenter och konsumenter kan skala horisontellt utan omkonfigurering.

Att själv hosta NSQ på din egen VPS håller händelseströmmar med hög volym, telemetri och asynkrona jobb-pipelines inom din infrastruktur utan avgifter per meddelande och utan begränsning från hanterade tjänster. Det medföljande webbadminverktyget ger insyn i realtid i ämnen, kanaler och meddelandehastigheter, medan lookupd-upptäckningstjänsten eliminerar behovet av hårdkodade meddelandeköadresser i hela din infrastruktur.