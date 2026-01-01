Upp till 69 % rabatt på NSQ

Driftsätt NSQ med installation med ett klick.

Realtidsdistribuerad meddelandeplattform utformad för feltolerans och högkapacitetsströmning i stor skala.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Driftsätt NSQ med installation med ett klick.

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med NSQ

NSQ är en distribuerad meddelandeplattform i realtid som ursprungligen byggdes hos Bitly för att hantera miljarder meddelanden per dag. Till skillnad från traditionella meddelandeköer körs NSQ som ett decentraliserat kluster av små demoner — det finns ingen enskild flaskhals för meddelandekön, ingen masternod och inget delat tillstånd — så att producenter och konsumenter kan skala horisontellt utan omkonfigurering.

Att själv hosta NSQ på din egen VPS håller händelseströmmar med hög volym, telemetri och asynkrona jobb-pipelines inom din infrastruktur utan avgifter per meddelande och utan begränsning från hanterade tjänster. Det medföljande webbadminverktyget ger insyn i realtid i ämnen, kanaler och meddelandehastigheter, medan lookupd-upptäckningstjänsten eliminerar behovet av hårdkodade meddelandeköadresser i hela din infrastruktur.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i NSQ

Decentraliserad topologi

Kör nsqd-demoner samlokaliserade med producenter och använd nsqlookupd för upptäckt – ingen enskild felpunkt och ingen central mäklare som flaskhalsar genomströmningen.

Minst en gångs leverans

Beständiga meddelandeköer med disköverflöde garanterar att meddelanden överlever konsumentavbrott och trafiktoppar utan att tappa händelser.

Kanalförgrening

Ämnen sprids till flera oberoende kanaler, vilket gör att olika konsumentgrupper kan bearbeta samma händelseström parallellt utan samordning.

Realtidsadmin-UI

Webbläsarbaserad nsqadmin-översikt visar aktuella meddelandefrekvenser, djup per kanal och statistik per nod så att du kan felsöka strömmar utan CLI-verktyg.

HTTP- och TCP-klienter

Inbyggda klientbibliotek i Go, Python, Java, Node.js med flera, samt ett enkelt HTTP API för publicering – integrera från vilket språk som helst utan ett anpassat protokoll.

Varför köra NSQ på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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