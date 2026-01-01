Installera OpenSign med en klicksinstallation.
Gratis DocuSign-alternativ med öppen källkod för juridiskt bindande elektronisk dokumentsignering på din egen infrastruktur.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OpenSign
OpenSign är ett helt öppen källkod-alternativ till DocuSign och Adobe Sign, byggt för organisationer som behöver juridiskt bindande elektroniska signaturer utan att låsa känsliga kontrakt i en tredjeparts-SaaS. Det stöder arbetsflöden för flera undertecknare, återanvändbara mallar, personlig signering, kontaktkataloger och PKI-baserad digital signering med ditt eget PFX-certifikat, allt förpackat i ett rent dra-och-släpp-gränssnitt.
Att själv hosta OpenSign på din VPS behåller varje dokument, signatur och granskningslogg på infrastruktur du kontrollerar. Det finns inga avgifter per kuvert, inga begränsningar för antal undertecknare och ingen risk att kontraktsdata lämnar din miljö, vilket gör det väl lämpat för juridiska team, HR-team och inköpsteam med strikta efterlevnadskrav.
Viktiga funktioner i OpenSign
PKI digitala signaturer
Signera dokument med ett PFX- eller P12-certifikat för att säkerställa att varje signatur är kryptografiskt verifierbar och manipuleringssäker i vilken PDF-läsare som helst.
Återanvändbara mallar
Spara ofta använda avtal som mallar med förplacerade signeringsroller och formulärfält för att starta återkommande arbetsflöden på några sekunder.
Flersigneringsarbetsflöden
Dirigera dokument till flera mottagare i sekventiell eller parallell ordning och spåra vem som har visat, signerat eller avböjt i realtid.
Granskningslogg och certifikat
Vi loggar varje åtgärd med tidsstämplar och IP-adresser, och detta skapar det juridiskt hållbara slutförandeintyget som vi bifogar varje signerat dokument.
Signering på plats
Samla in signaturer på en delad enhet för personliga arbetsflöden som introduktion, sekretessavtal och friskrivningsklausuler utan att behöva skicka e-post.
REST API och webhooks
Bädda in signering i befintliga appar med hjälp av det dokumenterade REST API:et och trigga nedströms system med webhooks för slutförande.
Varför köra OpenSign på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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