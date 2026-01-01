OpenSign är ett helt öppen källkod-alternativ till DocuSign och Adobe Sign, byggt för organisationer som behöver juridiskt bindande elektroniska signaturer utan att låsa känsliga kontrakt i en tredjeparts-SaaS. Det stöder arbetsflöden för flera undertecknare, återanvändbara mallar, personlig signering, kontaktkataloger och PKI-baserad digital signering med ditt eget PFX-certifikat, allt förpackat i ett rent dra-och-släpp-gränssnitt.

Att själv hosta OpenSign på din VPS behåller varje dokument, signatur och granskningslogg på infrastruktur du kontrollerar. Det finns inga avgifter per kuvert, inga begränsningar för antal undertecknare och ingen risk att kontraktsdata lämnar din miljö, vilket gör det väl lämpat för juridiska team, HR-team och inköpsteam med strikta efterlevnadskrav.