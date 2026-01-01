Installera Koffan med ett klick.
Ultralätt självhostad app för inköpslistor för par och familjer med synkronisering i realtid, offlineläge och PWA-installation.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Koffan
Koffan är en egenhostad webbapplikation för inköpslistor byggd för par, familjer och delade hushåll. Den synkroniseras i realtid mellan telefoner, surfplattor och stationära datorer över WebSockets, fungerar offline som en Progressive Web App och organiserar produkter i anpassade sektioner med suddig autofyllning baserad på din egen köphistorik.
Att egenhosta Koffan på en VPS håller hushållets inköpslista på infrastruktur du kontrollerar istället för en shopping-SaaS. Skriven i Go med en inbäddad SQLite-databas, körs den på ungefär 2,5 MB RAM med ett diskutrymme på 16 MB, levereras med översättningar för tretton språk, inkluderar skydd mot brute-force-inloggning och exponerar ett valfritt REST API för automatiseringar, migreringar och integrationer.
Viktiga funktioner i Koffan
Realtidssynkronisering
WebSocket-drivna liveuppdateringar håller varje hushållsmedlem på samma lista när de lägger till, markerar eller redigerar objekt.
Offline PWA
Installera på din telefons hemskärm och fortsätt lägga till eller bocka av objekt utan anslutning – ändringarna synkroniseras när du är online igen.
Flera listor
Skapa separata listor per butik eller syfte med anpassade ikoner, och återanvänd produktsektioner som Mejeri, Grönsaker eller Städning.
Ultralätt fotavtryck
Skriven i Go på en SQLite-backend — cirka 16 MB på disk och 2,5 MB RAM, idealisk för även den minsta VPS-planen.
Smart autokomplettering
Fuzzy-sökning föreslår produkter från din tidigare köphistorik och minns vilken sektion varje artikel tillhör.
REST API-åtkomst
Valfri API-token låser upp programmatisk åtkomst för automatiseringar, integrationer och migrering av listor mellan instanser.
Varför köra Koffan på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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