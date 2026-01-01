Koffan är en egenhostad webbapplikation för inköpslistor byggd för par, familjer och delade hushåll. Den synkroniseras i realtid mellan telefoner, surfplattor och stationära datorer över WebSockets, fungerar offline som en Progressive Web App och organiserar produkter i anpassade sektioner med suddig autofyllning baserad på din egen köphistorik.

Att egenhosta Koffan på en VPS håller hushållets inköpslista på infrastruktur du kontrollerar istället för en shopping-SaaS. Skriven i Go med en inbäddad SQLite-databas, körs den på ungefär 2,5 MB RAM med ett diskutrymme på 16 MB, levereras med översättningar för tretton språk, inkluderar skydd mot brute-force-inloggning och exponerar ett valfritt REST API för automatiseringar, migreringar och integrationer.