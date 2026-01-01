Installera Misskey med en klicksinstallation.
Federerad social medieplattform med öppen källkod som kopplar din gemenskap till det globala fediversum via ActivityPub.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Misskey
Misskey är en öppen källkodsplattform för sociala medier, full av funktioner och byggd för fediversum. Med hjälp av ActivityPub-protokollet federerar din Misskey-instans med Mastodon, Pleroma och tusentals andra fediverse-servrar. Detta ger dina användare tillgång till ett globalt socialt nätverk samtidigt som all data lagras på din egen infrastruktur.
Till skillnad från stora centraliserade plattformar sätter Misskey gemenskapens kontroll i första hand – du bestämmer reglerna, modereringspolicyerna och vem som får ansluta sig. Att självhosta på en VPS innebär ingen algoritmisk manipulation, ingen datainsamling och ingen risk att plattformen försvinner runt dig.
Viktiga funktioner i Misskey
ActivityPub Federation
Din instans ansluter till över 10 000 fediverse-servrar så att användare kan följa och interagera med konton på Mastodon, Pleroma och andra plattformar utan att lämna din instans.
Anpassade emojireaktioner
Reagera på vilket inlägg som helst med valfri emoji – inklusive anpassade som du laddar upp – vilket går långt bortom de enkla gilla-markeringarna med en knapp som de flesta plattformar erbjuder.
Inbyggd medieenhet
Varje användare får en personlig mediedisk för att ladda upp, organisera och återanvända filer och bilder i alla inlägg utan att ladda upp dem igen.
Insticksprogram och temasystem
Utöka Misskey med AiScript-drivna insticksprogram och använd anpassade teman för att anpassa gränssnittet i grunden för din community.
Flexibel anteckningssynlighet
Användare kan ställa in varje inlägg som offentligt, för hemtidslinjen, endast för följare eller som ett direktmeddelande – vilket ger dem detaljerad kontroll över vem som ser vad.
Varför köra Misskey på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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