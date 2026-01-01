Misskey är en öppen källkodsplattform för sociala medier, full av funktioner och byggd för fediversum. Med hjälp av ActivityPub-protokollet federerar din Misskey-instans med Mastodon, Pleroma och tusentals andra fediverse-servrar. Detta ger dina användare tillgång till ett globalt socialt nätverk samtidigt som all data lagras på din egen infrastruktur.

Till skillnad från stora centraliserade plattformar sätter Misskey gemenskapens kontroll i första hand – du bestämmer reglerna, modereringspolicyerna och vem som får ansluta sig. Att självhosta på en VPS innebär ingen algoritmisk manipulation, ingen datainsamling och ingen risk att plattformen försvinner runt dig.