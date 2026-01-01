Installera Yaade med ettklicksinstallation.
Öppen källkod, självhostad samarbetsinriktad API-utvecklingsmiljö för team som värdesätter datasekretess.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Yaade
Yaade är en självhostad API-utvecklingsmiljö med öppen källkod, utformad som ett integritetsfokuserat alternativ till molnbaserade API-klienter. Till skillnad från hostade verktyg som lagrar dina API-samlingar och hemligheter på tredjepartsservrar, behåller Yaade all data på din egen infrastruktur – inklusive autentiseringsuppgifter, token och förfrågningshistorik.
Team kan dela API-samlingar säkert, hantera flera miljöer, köra JavaScript-skript som cronjobb eller via API, och importera från OpenAPI eller Postman. Med inbyggt stöd för flera användare, åtkomsttoken, OAuth2/OIDC-autentisering och en filbaserad H2-databas som inte kräver ytterligare installation, är Yaade tillräckligt lättviktig för en enskild utvecklare men ändå kapabel nog för ett helt ingenjörsteam.
Viktiga funktioner i Yaade
Kollaborativa samlingar
Dela API-samlingar med hela ditt team med rollbaserad åtkomst, så att alla arbetar från samma informationskälla utan att kopiera och klistra in förfrågningar.
Multimiljöstöd
Definiera separata miljöer för utveckling, staging och produktion, byt sedan kontext omedelbart utan att manuellt uppdatera URL:er eller tokens.
Inbyggd skriptning
Skriv JavaScript-skript för att automatisera API-arbetsflöden, köra tester eller kedja ihop förfrågningar — och schemalägg dem som cron-jobb eller trigga dem via det inbyggda API:et.
OpenAPI och Postmanimport
Importera befintliga samlingar från OpenAPI-specifikationer eller Postman-exporter för att migrera ditt team utan att bygga om förfrågningsbibliotek från grunden.
OAuth2 och OIDC-autentisering
Integrera med externa identitetsleverantörer med hjälp av OAuth2 och OIDC, så att ditt team loggar in med befintliga företagsuppgifter istället för att hantera separata konton.
Ingen databasinstallation krävs
Yaade använder en inbäddad H2-filbaserad databas, så det finns inga separata databascontainrar att konfigurera – starta bara containern, så bevarar den dina data automatiskt.
Varför köra Yaade på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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