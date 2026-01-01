Yaade är en självhostad API-utvecklingsmiljö med öppen källkod, utformad som ett integritetsfokuserat alternativ till molnbaserade API-klienter. Till skillnad från hostade verktyg som lagrar dina API-samlingar och hemligheter på tredjepartsservrar, behåller Yaade all data på din egen infrastruktur – inklusive autentiseringsuppgifter, token och förfrågningshistorik.

Team kan dela API-samlingar säkert, hantera flera miljöer, köra JavaScript-skript som cronjobb eller via API, och importera från OpenAPI eller Postman. Med inbyggt stöd för flera användare, åtkomsttoken, OAuth2/OIDC-autentisering och en filbaserad H2-databas som inte kräver ytterligare installation, är Yaade tillräckligt lättviktig för en enskild utvecklare men ändå kapabel nog för ett helt ingenjörsteam.