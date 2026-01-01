Upp till 69 % rabatt på Yaade

Installera Yaade med ettklicksinstallation.

Öppen källkod, självhostad samarbetsinriktad API-utvecklingsmiljö för team som värdesätter datasekretess.

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60,90kr/mån
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Installera Yaade med ettklicksinstallation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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238,90kr
88,90kr/mån
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100 GB NVMe-diskutrymme
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398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Yaade

Yaade är en självhostad API-utvecklingsmiljö med öppen källkod, utformad som ett integritetsfokuserat alternativ till molnbaserade API-klienter. Till skillnad från hostade verktyg som lagrar dina API-samlingar och hemligheter på tredjepartsservrar, behåller Yaade all data på din egen infrastruktur – inklusive autentiseringsuppgifter, token och förfrågningshistorik.

Team kan dela API-samlingar säkert, hantera flera miljöer, köra JavaScript-skript som cronjobb eller via API, och importera från OpenAPI eller Postman. Med inbyggt stöd för flera användare, åtkomsttoken, OAuth2/OIDC-autentisering och en filbaserad H2-databas som inte kräver ytterligare installation, är Yaade tillräckligt lättviktig för en enskild utvecklare men ändå kapabel nog för ett helt ingenjörsteam.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Yaade

Kollaborativa samlingar

Dela API-samlingar med hela ditt team med rollbaserad åtkomst, så att alla arbetar från samma informationskälla utan att kopiera och klistra in förfrågningar.

Multimiljöstöd

Definiera separata miljöer för utveckling, staging och produktion, byt sedan kontext omedelbart utan att manuellt uppdatera URL:er eller tokens.

Inbyggd skriptning

Skriv JavaScript-skript för att automatisera API-arbetsflöden, köra tester eller kedja ihop förfrågningar — och schemalägg dem som cron-jobb eller trigga dem via det inbyggda API:et.

OpenAPI och Postmanimport

Importera befintliga samlingar från OpenAPI-specifikationer eller Postman-exporter för att migrera ditt team utan att bygga om förfrågningsbibliotek från grunden.

OAuth2 och OIDC-autentisering

Integrera med externa identitetsleverantörer med hjälp av OAuth2 och OIDC, så att ditt team loggar in med befintliga företagsuppgifter istället för att hantera separata konton.

Ingen databasinstallation krävs

Yaade använder en inbäddad H2-filbaserad databas, så det finns inga separata databascontainrar att konfigurera – starta bara containern, så bevarar den dina data automatiskt.

Varför köra Yaade på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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