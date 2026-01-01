Installera Spliit med enkelklicksinstallation.
Gratis utgiftsdelningsapp med öppen källkod för grupper — håll koll på delade kostnader och gör upp utan prenumerationer.
Välj en VPS-prenumeration för Spliit
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Spliit
Spliit är ett självhostat alternativ till Splitwise som låter grupper av vänner, sambor eller resenärer spåra delade utgifter och beräkna vem som är skyldig vem vad. Skapa en grupp, lägg till utgifter när de uppstår, och Spliit räknar automatiskt ut saldon – deltagarna behöver inget konto, dela bara en länk.
Att själv hosta Spliit innebär att din finansiella data – vem som spenderade vad, med vem och på vad – aldrig hamnar på en tredjepartsserver och att ingen använder den för reklam. Det finns inga prenumerationsnivåer, inga låsta premiumfunktioner och inga problem med dataportabilitet: din instans, din data, din kontroll.
Viktiga funktioner i Spliit
Inget konto krävs
Dela en grupplänk och vem som helst kan lägga till eller visa utgifter omedelbart – deltagarna behöver inte registrera sig eller verifiera sin e-post.
Automatisk balansberäkning
Spliit beräknar vem som är skyldig vem efter varje utgift och minimerar antalet transaktioner som behövs för att reglera en grupp.
Kvittoskanning
Fotografera ett kvitto. Spliit extraherar beloppet automatiskt, vilket snabbar upp utgiftsregistreringen utan manuell inmatning.
Ojämn kostnadsdelning
Dela upp kostnaderna med exakta belopp, procentsatser eller andelar – inte bara jämnt – för situationer där någon använder mer än andra.
Utgiftskategorier och sök
Tagga utgifter efter kategori och filtrera historiken för att snabbt hitta transaktioner i långvariga grupper.
Varför köra Spliit på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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