Spliit är ett självhostat alternativ till Splitwise som låter grupper av vänner, sambor eller resenärer spåra delade utgifter och beräkna vem som är skyldig vem vad. Skapa en grupp, lägg till utgifter när de uppstår, och Spliit räknar automatiskt ut saldon – deltagarna behöver inget konto, dela bara en länk.

Att själv hosta Spliit innebär att din finansiella data – vem som spenderade vad, med vem och på vad – aldrig hamnar på en tredjepartsserver och att ingen använder den för reklam. Det finns inga prenumerationsnivåer, inga låsta premiumfunktioner och inga problem med dataportabilitet: din instans, din data, din kontroll.