Yamtrack är en självhostad applikation för mediespårning som samlar dina tittar- och spellistor för filmer, TV-serier, anime, manga, spel, böcker och serietidningar i en och samma översikt. Den hämtar metadata från TMDB och andra källor för att ge detaljerad information om varje spårat objekt med framstegsspårning och statushantering.

Att själv hosta Yamtrack på en VPS håller hela din mediehistorik privat utan tredjepartsspårning. Jellyfin-integration möjliggör automatisk spårning av vad du tittar på från din medieserver, kalendervyn visar schemalagda releaser, och import från Trakt, MAL och AniList gör migreringen från befintliga tjänster enkel.