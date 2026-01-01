Installera Yamtrack med en klicksinstallation.
Självhostad mediaspårare för filmer, TV-serier, anime, manga, spel och böcker med Jellyfin-integration.
Välj en VPS-prenumeration för Yamtrack
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Yamtrack
Yamtrack är en självhostad applikation för mediespårning som samlar dina tittar- och spellistor för filmer, TV-serier, anime, manga, spel, böcker och serietidningar i en och samma översikt. Den hämtar metadata från TMDB och andra källor för att ge detaljerad information om varje spårat objekt med framstegsspårning och statushantering.
Att själv hosta Yamtrack på en VPS håller hela din mediehistorik privat utan tredjepartsspårning. Jellyfin-integration möjliggör automatisk spårning av vad du tittar på från din medieserver, kalendervyn visar schemalagda releaser, och import från Trakt, MAL och AniList gör migreringen från befintliga tjänster enkel.
Viktiga funktioner i Yamtrack
Multimediaspårning
Spåra filmer, TV-serier, anime, manga, spel, böcker och serier i en enhetlig översikt med status per objekt.
Jellyfin-integration
Markera filmer och avsnitt automatiskt som sedda när de spelas upp i Jellyfin utan manuell loggning.
Importera från Trakt och MAL
Migrera din befintliga tittarhistorik från Trakt, MyAnimeList, AniList och andra tjänster till Yamtrack med några få klick.
Utgivningskalender
Se kommande lanseringsdatum för spårade serier, filmer och spel i en kalender för att planera ditt tittarschema.
Versionsaviseringar
Få aviseringar om nya avsnitt och releaser via Discord, Telegram eller Slack för alla objekt på din bevakningslista.
Varför köra Yamtrack på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.