OpenCloud är en modern plattform med öppen källkod för filsynkronisering, delning och teamsamarbete. Den är byggd i Go för prestanda och minimal resursförbrukning, och den levererar en privat molnlagringsupplevelse utan beroende av tredjepartstjänster eller leverantörsinfrastruktur. Till skillnad från äldre fillösningar för synkronisering inkluderar OpenCloud en inbyggd identitetsleverantör, så den körs som en enda container utan att någon extern databas eller LDAP-server krävs.

Att själv hosta OpenCloud på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över dina filer och samarbetsdata. Dokument, foton, delade mappar och användarkonton finns kvar på infrastruktur som du kontrollerar – utan plattformsbestämda lagringsgränser och utan prenumeration kopplad till din dataåtkomst.