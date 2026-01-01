Installera OpenCloud med ett klick.
Öppen källkods-plattform för filsynkronisering, delning och samarbete — ett suveränt alternativ till Nextcloud och Google Drive.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OpenCloud
OpenCloud är en modern plattform med öppen källkod för filsynkronisering, delning och teamsamarbete. Den är byggd i Go för prestanda och minimal resursförbrukning, och den levererar en privat molnlagringsupplevelse utan beroende av tredjepartstjänster eller leverantörsinfrastruktur. Till skillnad från äldre fillösningar för synkronisering inkluderar OpenCloud en inbyggd identitetsleverantör, så den körs som en enda container utan att någon extern databas eller LDAP-server krävs.
Att själv hosta OpenCloud på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över dina filer och samarbetsdata. Dokument, foton, delade mappar och användarkonton finns kvar på infrastruktur som du kontrollerar – utan plattformsbestämda lagringsgränser och utan prenumeration kopplad till din dataåtkomst.
Viktiga funktioner i OpenCloud
Enkel container-driftsättning
Inbyggd identitetshantering innebär att OpenCloud fungerar som en enda container och kräver ingen extern databas eller LDAP-server.
Filsynkronisering och delning
Synkronisera filer mellan dator- och mobilklienter, och dela mappar eller enskilda filer med detaljerade behörighetskontroller.
WebDAV och CalDAV-åtkomst
Montera ditt lagringsutrymme som en nätverksenhet via WebDAV och hantera kalendrar och kontakter via CalDAV- och CardDAV-protokollen.
Skrivbords- och mobilklienter
Officiella synkklienter för Windows, macOS, Linux, iOS och Android håller filer tillgängliga på alla dina enheter.
Collabora Office-integration
Lägg till Collabora Online för att aktivera webbläsarbaserad redigering av dokument, kalkylblad och presentationer utan att lämna din filhanterare.
Granulär lösenordspolicys
Tillämpa minsta längd, krav på teckenklasser och en lista över förbjudna lösenord för att uppfylla organisationens säkerhetsstandarder.
Varför köra OpenCloud på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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