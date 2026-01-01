Installera KitchenOwl med en klicksinstallation.
Självhostad delad inköpslista, receptsamlare och måltidsplanerare som håller hela hushållet synkroniserat från vilken enhet som helst.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med KitchenOwl
KitchenOwl är en öppen källkod, självhostad app för inköpslistor, recept och måltidsplanering för hushåll. Flask-backendet paras ihop med ett Flutter-baserat webb- och mobilgränssnitt för att hålla inköpslistor, skafferiinventarier och sparade recept synkroniserade i realtid på alla hushållsmedlemmars enheter – telefoner i butiken, surfplattor i köket, bärbara datorer överallt annars.
Att självhosta KitchenOwl på din egen VPS håller shoppingvanor, receptsamlingar och hushållsrutiner inom infrastruktur du kontrollerar, snarare än en gratis SaaS-tjänst som tjänar pengar på konsumentköpsdata. Den enskilda containerdistributionen levereras med SQLite för låg resursanvändning, stöder obegränsat antal hushåll och recept, och integreras med mobilappar på iOS och Android för redigering av listor i butik.
Viktiga funktioner i KitchenOwl
Delade inköpslistor
Synkroniserade inköpslistor i realtid över telefoner, surfplattor och bärbara datorer så att alla ser samma lista när de handlar eller planerar.
Recept och måltidsplanering
Spara recept (eller importera dem från URL:er), planera måltider i en kalender och autogenerera en inköpslista från valda recept.
Skafferiinventering
Spåra varor som redan finns hemma så att måltidsplaneringen kan dra av dem från den genererade inköpslistan och undvika dubbelköp.
Flera hushåll
Driv separata hushåll på en enda instans, var och en med isolerade listor, recept och medlemmar för delade hem eller storfamiljer.
iOS- och Android-appar
Egna mobilappar ansluter till din självhostade instans för snabba listuppdateringar, offline-shopping och inmatning av artiklar med streckkod.
Smarta förslag
Artikelförslag och gångmedveten sortering påskyndar listskapandet genom att lära sig vilka artiklar ditt hushåll brukar köpa tillsammans.
Varför köra KitchenOwl på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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