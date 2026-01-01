KitchenOwl är en öppen källkod, självhostad app för inköpslistor, recept och måltidsplanering för hushåll. Flask-backendet paras ihop med ett Flutter-baserat webb- och mobilgränssnitt för att hålla inköpslistor, skafferiinventarier och sparade recept synkroniserade i realtid på alla hushållsmedlemmars enheter – telefoner i butiken, surfplattor i köket, bärbara datorer överallt annars.

Att självhosta KitchenOwl på din egen VPS håller shoppingvanor, receptsamlingar och hushållsrutiner inom infrastruktur du kontrollerar, snarare än en gratis SaaS-tjänst som tjänar pengar på konsumentköpsdata. Den enskilda containerdistributionen levereras med SQLite för låg resursanvändning, stöder obegränsat antal hushåll och recept, och integreras med mobilappar på iOS och Android för redigering av listor i butik.