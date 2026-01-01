Installera Convoy med ett klick.
Molnbaserad webhook-gateway med öppen källkod för att ta emot, lagra, felsöka och tillförlitligt leverera miljontals webhook-händelser.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Convoy
Convoy är en molnbaserad webhooks-gateway med öppen källkod, byggd för att säkert ta emot, lagra, felsöka, leverera och hantera miljontals webhook-händelser i stor skala. Den är utformad för ingenjörsteam som skickar händelser till kunder eller tar emot händelser från tredje part, och löser den operativa utmaningen med att bygga en pålitlig webhook-infrastruktur – med automatiska återförsök, signaturverifiering, hantering av misslyckade meddelanden och en komplett administratörspanel för att inspektera varje leverans.
Genom att själv hosta Convoy behåller ni händelsenyttolaster, kundslutpunkter och leveransloggar inom er VPS, utan kostnad per händelse och utan att tredje part får insyn i er trafik. PostgreSQL och Redis levereras förkonfigurerade så att gatewayen är redo för produktions-webhook-arbetsbelastningar från första driftsättningen.
Viktiga funktioner i Convoy
Pålitlig leverans
Automatiska exponentiella och linjära återförsöksstrategier säkerställer att tillfälliga fel vid kundens slutpunkter inte leder till förlust av webhook-händelser.
Signaturverifiering
Signera utgående förfrågningar med HMAC och verifiera inkommande webhooks så att avsändaren och mottagaren kan förlita sig på varje händelse.
Adminöversikt
Inspektera, filtrera och spela upp varje webhook-leverans från ett inbyggt användargränssnitt utan att skriva anpassade felsökningsverktyg.
Tvåvägsgateway
Fungerar både som en utgående publicerare till kunder och som en inkommande gateway för säker mottagning av tredjeparts-webhooks.
Skalbara arbetare
Separata webb- och agentprocesser låter dig skala genomströmningen för intag och leverans oberoende när händelsevolymen ökar.
Självhostad data
Webhook-nyttolaster, slutpunktshemligheter och leveranshistorik stannar kvar på din infrastruktur utan SaaS-avgifter per händelse.
Varför köra Convoy på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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