Convoy är en molnbaserad webhooks-gateway med öppen källkod, byggd för att säkert ta emot, lagra, felsöka, leverera och hantera miljontals webhook-händelser i stor skala. Den är utformad för ingenjörsteam som skickar händelser till kunder eller tar emot händelser från tredje part, och löser den operativa utmaningen med att bygga en pålitlig webhook-infrastruktur – med automatiska återförsök, signaturverifiering, hantering av misslyckade meddelanden och en komplett administratörspanel för att inspektera varje leverans.

Genom att själv hosta Convoy behåller ni händelsenyttolaster, kundslutpunkter och leveransloggar inom er VPS, utan kostnad per händelse och utan att tredje part får insyn i er trafik. PostgreSQL och Redis levereras förkonfigurerade så att gatewayen är redo för produktions-webhook-arbetsbelastningar från första driftsättningen.