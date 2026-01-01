Downtify är en självhostad musiknedladdningsapplikation som överbryggar Spotifys rika metadata med YouTubes ljudbibliotek. Klistra in vilken Spotify-länk som helst – en enskild låt, ett album eller en hel spellista – så hämtar Downtify ljudet och berikar den resulterande filen med albumomslag, artistinformation, spårnummer, texter och genre-taggar automatiskt.

Webbgränssnittet är avsiktligt minimalt: skicka in en URL, ta emot en fullt taggad ljudfil. Downtify lagrar nedladdade filer i en beständig volym, vilket gör det enkelt att integrera samlingen med vilken mediebibliotekshanterare som helst. Skrivbordsaviseringar varnar dig när stora nedladdningar är klara. Självhostning ger dig full kontroll över ditt musikbibliotek utan att vara beroende av streamingtillgänglighet eller avgifter per strömning.