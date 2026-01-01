Installera Downtify med en klicksinstallation
En musiknedladdare som hämtar ljud från YouTube med Spotify-länkar, och automatiskt taggar filer med metadata, albumomslag och låttexter.
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Vad du kan bygga med Downtify
Downtify är en självhostad musiknedladdningsapplikation som överbryggar Spotifys rika metadata med YouTubes ljudbibliotek. Klistra in vilken Spotify-länk som helst – en enskild låt, ett album eller en hel spellista – så hämtar Downtify ljudet och berikar den resulterande filen med albumomslag, artistinformation, spårnummer, texter och genre-taggar automatiskt.
Webbgränssnittet är avsiktligt minimalt: skicka in en URL, ta emot en fullt taggad ljudfil. Downtify lagrar nedladdade filer i en beständig volym, vilket gör det enkelt att integrera samlingen med vilken mediebibliotekshanterare som helst. Skrivbordsaviseringar varnar dig när stora nedladdningar är klara. Självhostning ger dig full kontroll över ditt musikbibliotek utan att vara beroende av streamingtillgänglighet eller avgifter per strömning.
Viktiga funktioner i Downtify
Spotify-länknedladdningar
Accepterar Spotify-URL:er för enskilda låtar, album och spellistor, och hämtar sedan automatiskt motsvarande ljud från YouTube.
Automatisk metadatataggning
Bäddar in skivomslag, låttexter, artistinformation, låtnummer och genre-taggar i varje nedladdad fil för en prydlig biblioteksorganisation.
Stöd för batch-spellistor
Laddar ner hela album och spellistor i en enda operation, hanterar köhantering och spårning av framsteg i bakgrunden.
Datoraviseringar
Varnar dig när nedladdningar är klara så att du kan fortsätta med annat arbete medan systemet bearbetar stora mängder.
Persistent lagring
Sparar alla nedladdningar till en dedikerad volym som överlever containeromstarter och integrerar med externa mediebiblioteksverktyg.
Varför köra Downtify på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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