bknd är ett backend-system med öppen källkod som samlar datamodellering, autentisering, mediehantering och arbetsflödesprimitiver i en enda lättviktstjänst med ett integrerat administratörsgränssnitt. Byggt på webbstandarder snarare än en enda körtid, körs det överallt från Node och Bun till Cloudflare Workers, Vercel och Deno Deploy, med adapterbaserad åtkomst till SQLite, LibSQL eller Postgres utan att tvinga på abstraktioner ovanpå din databasdrivrutin.

Att själv hosta bknd på din egen VPS ersätter leverantörslåsta BaaS-plattformar som Firebase eller Supabase med en portabel backend som du helt äger. Det finns inga avgifter per förfrågan, inga radbegränsningar och ingen överraskande prissättning när ditt projekt växer från prototyp till produktion.