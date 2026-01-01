Upp till 69 % rabatt på bknd

Installera bknd med ettklicksinstallation.

Lättviktigt alternativ till Firebase som paketerar databas, autentisering, media och administratörsgränssnitt i en enda självhostad backend.

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AI-hanterad VPS
60,90 kr /mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera bknd med ettklicksinstallation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med bknd

bknd är ett backend-system med öppen källkod som samlar datamodellering, autentisering, mediehantering och arbetsflödesprimitiver i en enda lättviktstjänst med ett integrerat administratörsgränssnitt. Byggt på webbstandarder snarare än en enda körtid, körs det överallt från Node och Bun till Cloudflare Workers, Vercel och Deno Deploy, med adapterbaserad åtkomst till SQLite, LibSQL eller Postgres utan att tvinga på abstraktioner ovanpå din databasdrivrutin.

Att själv hosta bknd på din egen VPS ersätter leverantörslåsta BaaS-plattformar som Firebase eller Supabase med en portabel backend som du helt äger. Det finns inga avgifter per förfrågan, inga radbegränsningar och ingen överraskande prissättning när ditt projekt växer från prototyp till produktion.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i bknd

Visuell datamodellering

Definiera entiteter, fält och relationer via administrationsgränssnittet och få omedelbara REST-slutpunkter samt en typad TypeScript SDK för varje samling.

Inbyggd autentisering

E-post- och lösenordsinloggning, JWT-token, roller och behörigheter ingår som standard och ersätter identitetstjänster från tredje part för de flesta appar.

Integrerad mediahantering

Ladda upp, lagra och leverera filer lokalt eller via S3-kompatibla leverantörer som R2, Tigris och Minio, utan att behöva lägga till en separat lagringsstack.

Arbetsflödesautomatisering

Skapa flerstegsflöden som reagerar på dataförändringar, schemalägger jobb och anropar externa API:er direkt från samma backend som driver din app.

Ramverksadaptrar

Adaptrar för Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda och mer låter dig bädda in samma bknd-instans i ett befintligt frontend-projekt.

Varför köra bknd på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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