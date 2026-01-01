Installera bknd med ettklicksinstallation.
Lättviktigt alternativ till Firebase som paketerar databas, autentisering, media och administratörsgränssnitt i en enda självhostad backend.
Välj en VPS-prenumeration för bknd
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med bknd
bknd är ett backend-system med öppen källkod som samlar datamodellering, autentisering, mediehantering och arbetsflödesprimitiver i en enda lättviktstjänst med ett integrerat administratörsgränssnitt. Byggt på webbstandarder snarare än en enda körtid, körs det överallt från Node och Bun till Cloudflare Workers, Vercel och Deno Deploy, med adapterbaserad åtkomst till SQLite, LibSQL eller Postgres utan att tvinga på abstraktioner ovanpå din databasdrivrutin.
Att själv hosta bknd på din egen VPS ersätter leverantörslåsta BaaS-plattformar som Firebase eller Supabase med en portabel backend som du helt äger. Det finns inga avgifter per förfrågan, inga radbegränsningar och ingen överraskande prissättning när ditt projekt växer från prototyp till produktion.
Viktiga funktioner i bknd
Visuell datamodellering
Definiera entiteter, fält och relationer via administrationsgränssnittet och få omedelbara REST-slutpunkter samt en typad TypeScript SDK för varje samling.
Inbyggd autentisering
E-post- och lösenordsinloggning, JWT-token, roller och behörigheter ingår som standard och ersätter identitetstjänster från tredje part för de flesta appar.
Integrerad mediahantering
Ladda upp, lagra och leverera filer lokalt eller via S3-kompatibla leverantörer som R2, Tigris och Minio, utan att behöva lägga till en separat lagringsstack.
Arbetsflödesautomatisering
Skapa flerstegsflöden som reagerar på dataförändringar, schemalägger jobb och anropar externa API:er direkt från samma backend som driver din app.
Ramverksadaptrar
Adaptrar för Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda och mer låter dig bädda in samma bknd-instans i ett befintligt frontend-projekt.
Varför köra bknd på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.