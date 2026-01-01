Distribuera CitrineOS med en klicksinstallation.
OCPP 2.0.1-hanteringssystem för laddstationer med öppen källkod för nätverksoperatörer av elfordon.
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Vad du kan bygga med CitrineOS
CitrineOS är ett LF Energy-öppen källkods-hanteringssystem för laddstationer (CSMS) som är byggt kring OCPP 2.0.1-protokollet, med bakåtkompatibilitet för OCPP 1.6. Servern dirigerar WebSocket-meddelanden från EV-laddare, lagrar transaktioner och konfiguration i PostgreSQL med PostGIS, och exponerar REST- och GraphQL-API:er via ett Hasura-lager för operatörsintegrationer.
Att själv hosta CitrineOS på din VPS håller stationstelemetri, förarauktoriseringar och transaktionshistorik under din egen kontroll istället för i ett leverantörsmoln. Hasura GraphQL-konsolen låter dig fråga och hantera laddstationsdata direkt i webbläsaren, medan OCPP WebSocket-portar förblir öppna för laddare att ansluta.
Viktiga funktioner i CitrineOS
OCPP 2.0.1 inbyggt
Implementerar det senaste Open Charge Point Protocol med certifierad kärna och avancerade säkerhetsprofiler, plus bakåtkompatibilitet för OCPP 1.6-stationer.
GraphQL-datakonsol
Hasura autogenererar ett typat GraphQL API och en konsol över CitrineOS-schemat, vilket möjliggör realtidsfrågor om sessioner, mätvärden och stationsstatus.
Modulär meddelanderouter
Dekoratörsdrivet modulsystem dirigerar OCPP-meddelanden via RabbitMQ, så att auktoriserings-, transaktions- och rapporteringsmoduler skalar oberoende av WebSocket-lagret.
GraphQL dataåtkomst
Hasura genererar automatiskt en typad GraphQL API över CitrineOS PostgreSQL-schemat, som exponerar realtidsprenumerationer för sessioner, mätvärden och stationsstatus.
S3-kompatibel lagring
Den inbyggda MinIO-instansen lagrar firmware-avbilder, stationsloggar och certifikatpaket via standard S3 API och möjliggör ett senare byte till AWS S3 eller GCS.
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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