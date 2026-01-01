CitrineOS är ett LF Energy-öppen källkods-hanteringssystem för laddstationer (CSMS) som är byggt kring OCPP 2.0.1-protokollet, med bakåtkompatibilitet för OCPP 1.6. Servern dirigerar WebSocket-meddelanden från EV-laddare, lagrar transaktioner och konfiguration i PostgreSQL med PostGIS, och exponerar REST- och GraphQL-API:er via ett Hasura-lager för operatörsintegrationer.

Att själv hosta CitrineOS på din VPS håller stationstelemetri, förarauktoriseringar och transaktionshistorik under din egen kontroll istället för i ett leverantörsmoln. Hasura GraphQL-konsolen låter dig fråga och hantera laddstationsdata direkt i webbläsaren, medan OCPP WebSocket-portar förblir öppna för laddare att ansluta.