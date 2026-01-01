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OCPP 2.0.1-hanteringssystem för laddstationer med öppen källkod för nätverksoperatörer av elfordon.

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69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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238,90 kr
88,90 kr /mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
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398,90 kr
121,90 kr /mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

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Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
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Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med CitrineOS

CitrineOS är ett LF Energy-öppen källkods-hanteringssystem för laddstationer (CSMS) som är byggt kring OCPP 2.0.1-protokollet, med bakåtkompatibilitet för OCPP 1.6. Servern dirigerar WebSocket-meddelanden från EV-laddare, lagrar transaktioner och konfiguration i PostgreSQL med PostGIS, och exponerar REST- och GraphQL-API:er via ett Hasura-lager för operatörsintegrationer.

Att själv hosta CitrineOS på din VPS håller stationstelemetri, förarauktoriseringar och transaktionshistorik under din egen kontroll istället för i ett leverantörsmoln. Hasura GraphQL-konsolen låter dig fråga och hantera laddstationsdata direkt i webbläsaren, medan OCPP WebSocket-portar förblir öppna för laddare att ansluta.

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Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i CitrineOS

OCPP 2.0.1 inbyggt

Implementerar det senaste Open Charge Point Protocol med certifierad kärna och avancerade säkerhetsprofiler, plus bakåtkompatibilitet för OCPP 1.6-stationer.

GraphQL-datakonsol

Hasura autogenererar ett typat GraphQL API och en konsol över CitrineOS-schemat, vilket möjliggör realtidsfrågor om sessioner, mätvärden och stationsstatus.

Modulär meddelanderouter

Dekoratörsdrivet modulsystem dirigerar OCPP-meddelanden via RabbitMQ, så att auktoriserings-, transaktions- och rapporteringsmoduler skalar oberoende av WebSocket-lagret.

GraphQL dataåtkomst

Hasura genererar automatiskt en typad GraphQL API över CitrineOS PostgreSQL-schemat, som exponerar realtidsprenumerationer för sessioner, mätvärden och stationsstatus.

S3-kompatibel lagring

Den inbyggda MinIO-instansen lagrar firmware-avbilder, stationsloggar och certifikatpaket via standard S3 API och möjliggör ett senare byte till AWS S3 eller GCS.

Varför köra CitrineOS på Hostinger

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Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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