Installera Invio med ettklicksinstallation.
Minimalistiskt självhostat faktureringssystem för frilansare och små team utan prenumerationsavgifter.
Välj en VPS-prenumeration för Invio
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Invio
Invio är en snabb och fokuserad faktureringsapplikation. Den är byggd för frilansare och små team som behöver professionell fakturering. De slipper komplexiteten hos fullständiga CRM-plattformar. Applikationen hanterar det centrala faktureringsflödet – hantering av produktkataloger, fakturaskapande och säkra, lösenordsfria länkar för klientåtkomst – i ett rent och lättviktigt gränssnitt som laddas omedelbart, även på enklare hårdvara.
Att själv hosta Invio på din egen VPS innebär att din finansiella data aldrig rör en tredjepartsserver. Det finns inga avgifter per faktura och inga prenumerationskostnader. Invio lagrar fakturahistorik, produktkataloger och klientregister i en inbäddad SQLite-databas på din egen infrastruktur. Detta ger dig fullständigt ägandeskap över dina affärsregister.
Viktiga funktioner i Invio
Produktkatalog
Hantera en katalog med tjänster och artiklar med kategorier så att du kan lägga till radobjekt till nya fakturor på några sekunder med automatiskt ifyllda priser och beskrivningar.
Lösenordsfria klientlänkar
Dela fakturor via säkra länkar som kunder kan öppna utan att skapa ett konto, vilket minskar friktionen i betalningsgranskningsprocessen.
Flerspråksstöd
Fullständiga gränssnittsöversättningar för engelska, tyska, nederländska och portugisiska möjliggör fakturering av internationella kunder på deras föredragna språk.
Inga prenumerationsavgifter
Självhostning eliminerar återkommande SaaS-kostnader – betala endast för de VPS-resurser du redan använder, utan prissättning per faktura eller per användare.
Lättviktig arkitektur
SQLite-baserad lagring utan en separat databastjänst håller driftsättningen enkel och resursanvändningen minimal på instegs-VPS-planer.
Varför köra Invio på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.