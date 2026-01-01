Invio är en snabb och fokuserad faktureringsapplikation. Den är byggd för frilansare och små team som behöver professionell fakturering. De slipper komplexiteten hos fullständiga CRM-plattformar. Applikationen hanterar det centrala faktureringsflödet – hantering av produktkataloger, fakturaskapande och säkra, lösenordsfria länkar för klientåtkomst – i ett rent och lättviktigt gränssnitt som laddas omedelbart, även på enklare hårdvara.

Att själv hosta Invio på din egen VPS innebär att din finansiella data aldrig rör en tredjepartsserver. Det finns inga avgifter per faktura och inga prenumerationskostnader. Invio lagrar fakturahistorik, produktkataloger och klientregister i en inbäddad SQLite-databas på din egen infrastruktur. Detta ger dig fullständigt ägandeskap över dina affärsregister.