SQLChat är en chattbaserad SQL-klient som ansluter till dina befintliga databaser och låter dig fråga dem med naturligt språk. Istället för att skriva SQL för hand beskriver du vad du vill på vanlig engelska och SQLChat översätter det till en SQL-fråga, kör den och returnerar resultaten – allt inom ett konversationsgränssnitt. Den läser ditt databasschema automatiskt så att genererade frågor refererar till verkliga tabell- och kolumnnamn.

Att själv hosta SQLChat på din VPS innebär att databasuppgifter och frågeresultat aldrig lämnar din egen infrastruktur. Den tillståndslösa designen med en enda tjänst gör den lättviktig och enkel att underhålla, samtidigt som stöd för en anpassad AI-slutpunkt låter dig dirigera inferens genom vilken OpenAI-kompatibel modell som helst.