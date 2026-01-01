Installera SQLChat med en klicksinstallation.
AI-driven, chattbaserad SQL-klient som frågar vilken databas som helst med vanlig engelska istället för att skriva SQL.
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Vad du kan bygga med SQLChat
SQLChat är en chattbaserad SQL-klient som ansluter till dina befintliga databaser och låter dig fråga dem med naturligt språk. Istället för att skriva SQL för hand beskriver du vad du vill på vanlig engelska och SQLChat översätter det till en SQL-fråga, kör den och returnerar resultaten – allt inom ett konversationsgränssnitt. Den läser ditt databasschema automatiskt så att genererade frågor refererar till verkliga tabell- och kolumnnamn.
Att själv hosta SQLChat på din VPS innebär att databasuppgifter och frågeresultat aldrig lämnar din egen infrastruktur. Den tillståndslösa designen med en enda tjänst gör den lättviktig och enkel att underhålla, samtidigt som stöd för en anpassad AI-slutpunkt låter dig dirigera inferens genom vilken OpenAI-kompatibel modell som helst.
Viktiga funktioner i SQLChat
Frågor på naturligt språk
Beskriv vad du vill ha på enkel engelska och SQLChat genererar SQL-koden, kör den och returnerar resultat utan att du behöver kunna exakt syntax.
Multidatabasstöd
Anslut till MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase och andra databaser från ett enda gränssnitt utan att byta verktyg.
Schema-medveten AI
SQLChat läser din databasschema automatiskt, vilket gör att AI:n kan generera korrekta frågor som refererar till verkliga tabell- och kolumnnamn.
Anpassad AI-slutpunkt
Rikta SQLChat mot valfri OpenAI-kompatibel API-slutpunkt, inklusive självhostade modeller via Ollama, för att behålla AI-inferens på din egen infrastruktur.
Tillståndslös distribution
I enanvändarläget lagrar SQLChat ingen data på serversidan — anslutningsprofiler finns i webbläsaren, vilket håller installationen lättviktig utan databasberoende.
Varför köra SQLChat på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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