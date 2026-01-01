Distribuera Vane med ettklicksinstallation.
En integritetsfokuserad AI-svarsmotor som levererar citerade svar med hjälp av lokala LLM:er eller molnleverantörer på din egen hårdvara.
Välj en VPS-prenumeration för Vane
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Vane
Vane är en AI-driven svarsmotor med öppen källkod som körs helt på infrastruktur du kontrollerar. Den kombinerar en SearXNG-baserad metasök-backend med ditt val av stor språkmodell — lokala Ollama-modeller eller molnleverantörer som OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini och Groq — för att syntetisera korrekta svar som stöds av citerade webbkällor.
Att själv hosta Vane behåller varje sökfråga och dokumentuppladdning på din VPS. Det finns ingen loggning av sökfrågor från tredje part, ingen prenumeration per användare, och ingen ogenomskinlig rankning — du väljer sökresurserna, modellen och den integritetsnivå som passar ditt sätt att forska.
Viktiga funktioner i Vane
Citerade AI-svar
Varje svar länkar tillbaka till de underliggande källorna, så att du kan verifiera påståenden och fördjupa dig utan att blint lita på genererat innehåll.
Lokala och molnbaserade LLM:er
Kör modeller med öppen källkod lokalt via Ollama, eller anslut OpenAI, Anthropic, Google Gemini och Groq från samma webbgränssnitt.
Paketerad SearXNG
Levereras med en SearXNG metasökmotorinstans så att frågor aggregeras från många sökmotorer utan att exponera dem för kommersiella spårare.
Snabbhets- och kvalitetslägen
Växla mellan lägena Hastighet, Balanserat och Kvalitet för att balansera svarstid med djupare, flerstegsundersökning av svårare frågor.
Filuppladdningar och upptäckt
Ladda upp PDF-filer, textfiler och bilder för att ställa frågor om dina egna dokument, eller bläddra i Discover-flödet för trendigt innehåll.
Sökhistorik på din VPS
Alla frågor, uppladdade filer och chatthistorik stannar på din server i en beständig volym – vi synkroniserar dem aldrig till ett tredjepartsmoln.
Varför köra Vane på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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