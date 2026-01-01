Vane är en AI-driven svarsmotor med öppen källkod som körs helt på infrastruktur du kontrollerar. Den kombinerar en SearXNG-baserad metasök-backend med ditt val av stor språkmodell — lokala Ollama-modeller eller molnleverantörer som OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini och Groq — för att syntetisera korrekta svar som stöds av citerade webbkällor.

Att själv hosta Vane behåller varje sökfråga och dokumentuppladdning på din VPS. Det finns ingen loggning av sökfrågor från tredje part, ingen prenumeration per användare, och ingen ogenomskinlig rankning — du väljer sökresurserna, modellen och den integritetsnivå som passar ditt sätt att forska.