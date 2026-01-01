DumbDo är en medvetet enkel att-göra-app från DumbWare.io, byggd på filosofin att de flesta behov av uppgiftshantering inte kräver en databas, ett kontosystem eller en molnprenumeration. DumbDo lagrar uppgifter i en enda JSON-fil, vilket gör säkerhetskopiering till en enkel filkopia och migreringar triviala.

Gränssnittet anpassar sig smidigt till alla skärmstorlekar och växlar automatiskt mellan mörkt och ljust läge. Valfritt PIN-skydd (4-10 siffror) säkrar åtkomst på delade servrar. Stöd för Progressive Web App innebär att du kan installera DumbDo på en telefon eller dator och använda den offline. Självhostning på en VPS håller dina uppgiftsdata privata, tillgängliga från alla enheter och fria från ändringar från tredjepartstjänster.