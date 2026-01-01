Installera DumbDo med ettklicksinstallation.
Minimalistisk egenhostad att-göra-lista med filbaserad lagring, mörkt läge, PWA-stöd och valfritt PIN-skydd — ingen databas behövs.
Välj en VPS-prenumeration för DumbDo
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med DumbDo
DumbDo är en medvetet enkel att-göra-app från DumbWare.io, byggd på filosofin att de flesta behov av uppgiftshantering inte kräver en databas, ett kontosystem eller en molnprenumeration. DumbDo lagrar uppgifter i en enda JSON-fil, vilket gör säkerhetskopiering till en enkel filkopia och migreringar triviala.
Gränssnittet anpassar sig smidigt till alla skärmstorlekar och växlar automatiskt mellan mörkt och ljust läge. Valfritt PIN-skydd (4-10 siffror) säkrar åtkomst på delade servrar. Stöd för Progressive Web App innebär att du kan installera DumbDo på en telefon eller dator och använda den offline. Självhostning på en VPS håller dina uppgiftsdata privata, tillgängliga från alla enheter och fria från ändringar från tredjepartstjänster.
Viktiga funktioner i DumbDo
Ingen databas krävs
Lagrar alla uppgifter i en enda JSON-fil — inget att provisionera, migrera eller underhålla utöver själva containern.
Mörkt och ljust läge
Följer automatiskt systemets färgtemapreferens för bekväm visning i alla miljöer eller tider på dygnet.
Progressiv webbapp
Installera DumbDo på vilken enhet som helst för åtkomst från hemskärmen och offlineanvändning utan att behöva öppna webbläsaren varje gång.
Valfri PIN-skydd
Ange en 4-10-siffrig PIN-kod för att begränsa åtkomsten på delade servrar, samtidigt som gränssnittet är snabbt att nå för behöriga användare.
Anpassningsbar webbplatstitel
Byt namn på applikationsinstansen för att passa personligt varumärke eller skilja mellan flera driftsättningar på samma VPS.
Varför köra DumbDo på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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