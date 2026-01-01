Installera NoteDiscovery med enklicksinstallation.
Självhostad markdown-kunskapsbas med grafvy, bakåtlänkar och inbyggd AI-integration via MCP.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med NoteDiscovery
NoteDiscovery är en lättviktig, självhostad antecknings- och kunskapsbasapplikation som lagrar allt innehåll som vanliga markdown-filer på disk — ingen databas, inga externa tjänster, ingen leverantörslåsning. Redigeraren stöder liveförhandsgranskning, LaTeX-matematik, Mermaid-diagram, syntaxmarkerade kodblock och autospara. En interaktiv grafvy visualiserar kopplingar mellan anteckningar via wikilänkar, och en panel för bakåtlänkar visar vilka anteckningar som refererar till den aktuella — det länkade tankearbetet som gör verktyg som Obsidian populära, tillgängligt helt på din egen server.
En inbyggd MCP-server (Model Context Protocol) låter AI-assistenter som Claude och Cursor fråga och uppdatera dina anteckningar direkt, vilket gör NoteDiscovery till en av få självhostade anteckningsappar med inbyggd AI-agentintegration direkt ur lådan.
Viktiga funktioner i NoteDiscovery
Grafvy och bakåtlänkar
Visualisera kopplingar mellan anteckningar som en interaktiv graf och se vilka anteckningar som refererar till den aktuella — vilket gör det enkelt att navigera i en växande kunskapsbas.
Inbyggd MCP-server
Stöd för Native Model Context Protocol låter AI-assistenter som Claude och Cursor läsa och skriva dina anteckningar direkt, utan extra tillägg eller konfiguration.
Avancerad Markdown-redigerare
Liveförhandsgranskning, LaTeX-matematikåtergivning, Mermaid-diagram, syntaxmarkering för över 50 språk och redigering med delad vy i ett enda webbläsarbaserat gränssnitt.
Offentlig anteckningsdelning
Generera en token-skyddad delbar URL med QR-kod för valfri anteckning, så att du kan dela enskilda sidor utan att visa hela kunskapsbasen.
Ritnings- och mediastöd
Bädda in bilder, ljud, video och PDF-filer med inbyggd förhandsgranskning, och skapa skisser direkt i appen som sparas som PNG-filer vid sidan av dina markdown-anteckningar.
Varför köra NoteDiscovery på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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