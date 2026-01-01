NoteDiscovery är en lättviktig, självhostad antecknings- och kunskapsbasapplikation som lagrar allt innehåll som vanliga markdown-filer på disk — ingen databas, inga externa tjänster, ingen leverantörslåsning. Redigeraren stöder liveförhandsgranskning, LaTeX-matematik, Mermaid-diagram, syntaxmarkerade kodblock och autospara. En interaktiv grafvy visualiserar kopplingar mellan anteckningar via wikilänkar, och en panel för bakåtlänkar visar vilka anteckningar som refererar till den aktuella — det länkade tankearbetet som gör verktyg som Obsidian populära, tillgängligt helt på din egen server.

En inbyggd MCP-server (Model Context Protocol) låter AI-assistenter som Claude och Cursor fråga och uppdatera dina anteckningar direkt, vilket gör NoteDiscovery till en av få självhostade anteckningsappar med inbyggd AI-agentintegration direkt ur lådan.