Beszel Agent är datainsamlingskomponenten i Beszel-övervakningsplattformen. Installerad på varje server du vill övervaka, samlar den kontinuerligt in CPU-, minnes-, disk- och nätverksmått tillsammans med Docker-containerstatistik, och vidarebefordrar dem sedan säkert till en central Beszel-hubb för aggregering och avisering.

Agenten är medvetet minimal – den förbrukar försumbara resurser samtidigt som den ger omfattande insyn i systemets hälsa. Tokenautentisering säkrar kommunikationen med hubben, och Docker-socketåtkomst ger den full insyn på containernivå utan att kräva förhöjda värdbehörigheter utöver den socketmonteringen.