Installera Beszel Agent med en klicksinstallation.
Lättviktig övervakningsagent som samlar in server- och containermått för din Beszel-hubb.
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Vad du kan bygga med Beszel Agent
Beszel Agent är datainsamlingskomponenten i Beszel-övervakningsplattformen. Installerad på varje server du vill övervaka, samlar den kontinuerligt in CPU-, minnes-, disk- och nätverksmått tillsammans med Docker-containerstatistik, och vidarebefordrar dem sedan säkert till en central Beszel-hubb för aggregering och avisering.
Agenten är medvetet minimal – den förbrukar försumbara resurser samtidigt som den ger omfattande insyn i systemets hälsa. Tokenautentisering säkrar kommunikationen med hubben, och Docker-socketåtkomst ger den full insyn på containernivå utan att kräva förhöjda värdbehörigheter utöver den socketmonteringen.
Viktiga funktioner i Beszel Agent
Realtidssystemmått
Övervakar kontinuerligt CPU-, minnes-, disk- och nätverksanvändning så att din Beszel-hubb alltid har en uppdaterad bild av serverhälsan.
Containernivåövervakning
Läser från Docker-sockeln för att rapportera resursförbrukning per container, vilket hjälper dig att identifiera vilka arbetsbelastningar som orsakar belastningen.
Minimalt resursavtryck
Utformad för att köras tyst i bakgrunden utan mätbar påverkan på applikationsprestanda eller tillgängliga systemresurser.
Trygg navkommunikation
Token-autentiserade anslutningar till Beszel-hubben förhindrar obehörig intagning av mätvärden och håller din övervakningsdata privat.
Varför köra Beszel Agent på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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