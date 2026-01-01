Upp till 69 % rabatt på Atomic Server

Installera Atomic Server med ettklicksinstallation.

Huvudlöst CMS och grafdatabas i realtid med öppen källkod för samarbetsbaserade kunskapsbaser och strukturerat innehåll.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90 kr /mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera Atomic Server med ettklicksinstallation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Atomic Server

Atomic Server är ett huvudlöst CMS och en grafdatabas med öppen källkod, byggd på Atomic Data, en strikt delmängd av RDF som ger varje innehållsdel ett typat schema och en stabil URL. Till skillnad från traditionella CMS som lagrar opak data, lagrar Atomic Server strukturerad, länkad data som kan frågas, valideras och synkroniseras i realtid mellan klienter.

Att självhosta Atomic Server på din egen VPS håller din kunskapsgraf, dina dokument och tabeller under din fulla kontroll, utan leverantörslåsning eller avgifter per användare. Inbyggda WebSockets strömmar liveuppdateringar till varje ansluten klient, vilket gör det till en stark grund för samarbetsverktyg, interna wikis och anpassade appar som behöver en strukturerad backend i realtid.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Atomic Server

Realtidssynkronisering

Inbyggda WebSockets skickar ändringar till varje ansluten klient omedelbart, så samarbetsredigering och livedashboards fungerar utan extra infrastruktur.

Typad kunskapsgraf

Varje resurs har ett schema och en unik URL baserad på Atomic Data, vilket ger ditt innehåll validering, länkning och sökbarhet som platta dokumentlagringssystem inte kan matcha.

Kraftfull tabellredigerare

Redigera strukturerade poster i ett kalkylbladsliknande användargränssnitt med typade kolumner, referenser och validering — ett välbekant gränssnitt för icke-tekniska medarbetare.

Fulltextsökning

Integrerad fulltextsökning indexerar varje resurs automatiskt, vilket gör stora kunskapsbaser omedelbart sökbara utan att konfigurera en separat motor.

JS, React, Svelte SDK:er

Officiella klientbibliotek låter utvecklare bygga anpassade gränssnitt och appar som läser, skriver och prenumererar på realtidsändringar via ett typat API.

Varför köra Atomic Server på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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