Installera Atomic Server med ettklicksinstallation.
Huvudlöst CMS och grafdatabas i realtid med öppen källkod för samarbetsbaserade kunskapsbaser och strukturerat innehåll.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Atomic Server
Atomic Server är ett huvudlöst CMS och en grafdatabas med öppen källkod, byggd på Atomic Data, en strikt delmängd av RDF som ger varje innehållsdel ett typat schema och en stabil URL. Till skillnad från traditionella CMS som lagrar opak data, lagrar Atomic Server strukturerad, länkad data som kan frågas, valideras och synkroniseras i realtid mellan klienter.
Att självhosta Atomic Server på din egen VPS håller din kunskapsgraf, dina dokument och tabeller under din fulla kontroll, utan leverantörslåsning eller avgifter per användare. Inbyggda WebSockets strömmar liveuppdateringar till varje ansluten klient, vilket gör det till en stark grund för samarbetsverktyg, interna wikis och anpassade appar som behöver en strukturerad backend i realtid.
Viktiga funktioner i Atomic Server
Realtidssynkronisering
Inbyggda WebSockets skickar ändringar till varje ansluten klient omedelbart, så samarbetsredigering och livedashboards fungerar utan extra infrastruktur.
Typad kunskapsgraf
Varje resurs har ett schema och en unik URL baserad på Atomic Data, vilket ger ditt innehåll validering, länkning och sökbarhet som platta dokumentlagringssystem inte kan matcha.
Kraftfull tabellredigerare
Redigera strukturerade poster i ett kalkylbladsliknande användargränssnitt med typade kolumner, referenser och validering — ett välbekant gränssnitt för icke-tekniska medarbetare.
Fulltextsökning
Integrerad fulltextsökning indexerar varje resurs automatiskt, vilket gör stora kunskapsbaser omedelbart sökbara utan att konfigurera en separat motor.
JS, React, Svelte SDK:er
Officiella klientbibliotek låter utvecklare bygga anpassade gränssnitt och appar som läser, skriver och prenumererar på realtidsändringar via ett typat API.
Varför köra Atomic Server på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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