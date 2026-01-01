Atomic Server är ett huvudlöst CMS och en grafdatabas med öppen källkod, byggd på Atomic Data, en strikt delmängd av RDF som ger varje innehållsdel ett typat schema och en stabil URL. Till skillnad från traditionella CMS som lagrar opak data, lagrar Atomic Server strukturerad, länkad data som kan frågas, valideras och synkroniseras i realtid mellan klienter.

Att självhosta Atomic Server på din egen VPS håller din kunskapsgraf, dina dokument och tabeller under din fulla kontroll, utan leverantörslåsning eller avgifter per användare. Inbyggda WebSockets strömmar liveuppdateringar till varje ansluten klient, vilket gör det till en stark grund för samarbetsverktyg, interna wikis och anpassade appar som behöver en strukturerad backend i realtid.