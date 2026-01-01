Installera Jump med ett klick.
En egenhostad startsida och realtidsstatussida som ger dig omedelbar åtkomst till alla dina favoritsidor från en enda, stilren översikt.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Jump
Jump är en lättviktig, självhostad startsida och statusmonitor i realtid som är utformad för att hålla alla dina viktiga länkar organiserade på ett ställe. Den är byggd med PHP och levereras som en enda Docker-container. Den laddar snabbt, är säker och kräver ingen databas eller externa beroenden för att köras. Webbplatser kan definieras manuellt via en JSON-fil, upptäckas automatiskt från körande Docker-containers, eller en kombination av båda.
Jump stöder anpassade bakgrundsbilder och Unsplash-integration, flerspråkig visning, taggbaserad webbplatskategorisering, tangentbordsstyrd sökning med konfigurerbara sökmotorer, och valfri Open Weather Map-integration för lokal tid och väder. Dess rena, responsiva design anpassar sig till både stationära och mobila enheter, vilket låter dig nå vilken bokmärkt tjänst som helst med ett enda klick från vilken enhet som helst.
Viktiga funktioner i Jump
Realtidsstatusövervakning
Jump kontrollerar tillgängligheten för varje webbplats på din kontrollpanel och visar aktuella statusindikatorer så att du omedelbart vet om en tjänst ligger nere.
Docker Automatisk upptäckt
Listar automatiskt körande Docker-behållare som instrumentpanelsinlägg med hjälp av behållaretiketter, och håller din startsida synkroniserad med din infrastruktur utan manuella uppdateringar.
Taggbaserad organisation
Gruppera webbplatser med taggar och navigera mellan tematiska sidor, så att dina mest använda länkar hålls synliga på startskärmen medan längre listor förblir prydligt kategoriserade.
Tangentbordsstyrd sökning
Öppna det flermotoriga sökfältet med Ctrl+Shift+/ och sök på Google, DuckDuckGo, Bing, eller någon anpassad sökmotor utan att sträcka dig efter musen.
Anpassade bakgrunder och väder
Använd dina egna bakgrundsbilder eller anslut Unsplash för slumpmässiga landskap, och lägg till en Open Weather Map API-nyckel för att visa lokal tid och aktuella väderförhållanden.
Ingen databas krävs
Jump är en enda container utan extern databas, vilket gör det trivialt enkelt att driftsätta, säkerhetskopiera och flytta mellan servrar.
Varför köra Jump på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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