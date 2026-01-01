Jump är en lättviktig, självhostad startsida och statusmonitor i realtid som är utformad för att hålla alla dina viktiga länkar organiserade på ett ställe. Den är byggd med PHP och levereras som en enda Docker-container. Den laddar snabbt, är säker och kräver ingen databas eller externa beroenden för att köras. Webbplatser kan definieras manuellt via en JSON-fil, upptäckas automatiskt från körande Docker-containers, eller en kombination av båda.

Jump stöder anpassade bakgrundsbilder och Unsplash-integration, flerspråkig visning, taggbaserad webbplatskategorisering, tangentbordsstyrd sökning med konfigurerbara sökmotorer, och valfri Open Weather Map-integration för lokal tid och väder. Dess rena, responsiva design anpassar sig till både stationära och mobila enheter, vilket låter dig nå vilken bokmärkt tjänst som helst med ett enda klick från vilken enhet som helst.