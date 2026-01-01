Installera Kotaemon med en klicksinstallation
Öppen källkod-chatbot för dokumentfrågor och svar för att chatta med dina filer med valfri LLM-leverantör.
Välj en VPS-prenumeration för Kotaemon
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Kotaemon
Kotaemon är ett rent, anpassningsbart RAG-baserat verktyg för dokumentfrågor och svar som ansluter till den LLM du väljer — från OpenAI och Azure till en självhostad Ollama-instans. Ladda upp PDF-filer, Word-dokument, kalkylblad och bilder, ställ sedan frågor och få svar med exakta citat från källmaterialet.
Till skillnad från molnbaserade AI-tjänster för dokument håller självhostning av Kotaemon dina filer privata på din egen VPS. Den fullständiga bildvarianten i denna mall lägger till Tesseract OCR, LibreOffice formatanalys och hantering av multimodala dokument, vilket gör den lämplig för skannade PDF-filer, Office-filer och bildtunga dokument.
Viktiga funktioner i Kotaemon
Multi-LLM-stöd
Anslut till OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral, eller valfri Ollama-hostad lokal modell utan att migrera dina dokument eller chatthistorik.
Källbelagda svar
Varje svar länkar tillbaka till de exakta avsnitten i dina källdokument så att du kan verifiera påståenden och spåra information direkt.
OCR och Office-parsning
Tesseract OCR, LibreOffice och ffmpeg ingår för att hantera skannade PDF-filer, Word- och PowerPoint-filer samt bildbaserade dokument inbyggt.
GraphRAG-hämtning
Valfria GraphRAG- och LightRAG-backend-system förbättrar hämtningsnoggrannheten för stora eller tätt korsrefererade dokumentuppsättningar.
Fleranvändaråtkomst
Inbyggd användarhantering låter teammedlemmar var och en hantera privata dokumentsamlingar under en enda delad installation.
Varför köra Kotaemon på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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