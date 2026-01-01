Kotaemon är ett rent, anpassningsbart RAG-baserat verktyg för dokumentfrågor och svar som ansluter till den LLM du väljer — från OpenAI och Azure till en självhostad Ollama-instans. Ladda upp PDF-filer, Word-dokument, kalkylblad och bilder, ställ sedan frågor och få svar med exakta citat från källmaterialet.

Till skillnad från molnbaserade AI-tjänster för dokument håller självhostning av Kotaemon dina filer privata på din egen VPS. Den fullständiga bildvarianten i denna mall lägger till Tesseract OCR, LibreOffice formatanalys och hantering av multimodala dokument, vilket gör den lämplig för skannade PDF-filer, Office-filer och bildtunga dokument.