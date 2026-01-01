Dialoqbase är en plattform med öppen källkod för att bygga anpassade chattbotar baserade på din egen kunskapsbas. Dokument, webbplatser, PDF-filer, GitHub-förråd, ljud- och videoavskrifter kan matas in och indexeras med PostgreSQL med pgvector, och sedan frågas via vilken som helst av de språkmodeller som stöds – OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, eller en lokalt hostad AI-instans. Att byta leverantör kräver inte att du indexerar om dina källor.

Att själv hosta Dialoqbase på din egen VPS håller proprietära dokument, konversationshistorik och API-nycklar för leverantörer under din kontroll, utan meddelandeavgifter eller låsning till tredjeparts-SaaS. Inbyggda kanalintegrationer låter dig publicera samma bot till Telegram, Discord, WhatsApp eller en inbäddningsbar webbwidget.