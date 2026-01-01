Installera Dialoqbase med ett klick.
Självhostad chattbotbyggare med en privat kunskapsbas och utbytbara leverantörer av språk- och inbäddningsmodeller.
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Vad du kan bygga med Dialoqbase
Dialoqbase är en plattform med öppen källkod för att bygga anpassade chattbotar baserade på din egen kunskapsbas. Dokument, webbplatser, PDF-filer, GitHub-förråd, ljud- och videoavskrifter kan matas in och indexeras med PostgreSQL med pgvector, och sedan frågas via vilken som helst av de språkmodeller som stöds – OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, eller en lokalt hostad AI-instans. Att byta leverantör kräver inte att du indexerar om dina källor.
Att själv hosta Dialoqbase på din egen VPS håller proprietära dokument, konversationshistorik och API-nycklar för leverantörer under din kontroll, utan meddelandeavgifter eller låsning till tredjeparts-SaaS. Inbyggda kanalintegrationer låter dig publicera samma bot till Telegram, Discord, WhatsApp eller en inbäddningsbar webbwidget.
Viktiga funktioner i Dialoqbase
Privat kunskapsbas
Mata in PDF-filer, webbplatser, webbplatskartor, Word-dokument, GitHub-repositorier, oformaterad text samt ljud- eller videoavskrifter för att förankra varje bot i din egen data.
Multileverantörs-LLM:er
Växla mellan OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama och Local AI utan att omindexera dina källor eller skriva om prompter.
Postgres vektorsökning
Vektorinbäddningar finns i PostgreSQL med pgvector, så en enda databas driver metadata, konversationshistorik och likhetssökning.
Kanalintegrationer
Publicera samma bot till Telegram, Discord, WhatsApp eller en inbäddningsbar webbwidget från en enda konfiguration.
Inbäddningsbar webbwidget
Lägg till en kort skripttagg på vilken webbplats som helst för att visa din bot som en flytande chattwidget utan att skriva någon front-end-kod.
REST API-åtkomst
Ett REST API låter dig utlösa konversationer, omträna på nya källor och skicka svar till anpassade applikationer och automatiseringar.
Varför köra Dialoqbase på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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